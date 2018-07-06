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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Unkapanı Köprüsü'nün altına sıkışan tır hasara neden oldu - İSTANBUL

Unkapanı Köprüsü'nün altına sıkışan tır hasara neden oldu - İSTANBUL

- Unkapanı Köprüsü'nün altında sıkışan tırın dorsesinden detaylar - Olay yerine gelen polis ekipleri, trafik akışını sağlamasıUnkapanı Köprüsü'nün altına sıkışan tır hasara neden olduİSTANBUL (AA) - Unkapanı Köprüsü'nün altından geçerken sıkışan tırın dorsesi, köprünün destek sütunlarından birinde hasara yol açtı.Tahtakale'de yükünü indirdikten sonra Eyüpsultan ilçesi istikametinde seyreden B.A'nın kullandığı 34 NS 1052 plakalı tır, altından geçmeye çalıştığı köprünün altında sıkıştı. Tırın dorsesi yerinden çıkarak yan yattı, köprünün altına destek amaçlı yerleştirilen demir sütün ise söküldü.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, trafik akışını tek şeritten sağlayarak bölgede güvenlik önlemi aldı.Köprünün altında sıkışan tırın dorsesi çekiciyle kaldırıldı.Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Polis Bild Güvenlik Önlemi Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri 

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