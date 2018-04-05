Üniversiteli gönüllü turizm elçisi, turistlere evini açıyor - EDİRNE
- Öğrenci evinden görüntüler - Öğrenci Özgür Deniz Karaçay ile röportaj - Matthieu Mondain ve eşi Maria ile röportajÜniversiteli gönüllü turizm elçisi, turistlere evini açıyor - Edirne 'de üniversite öğrencisi Özgür Deniz Karaçay, Türk misafirperverliğini anlatabilmek adına 7 yılda öğrenci evinde yaklaşık 100 turisti peyderpey konuk etti - Gönüllü turizm elçisi Karaçay: - "EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Edirne 'de üniversite öğrencisi Özgür Deniz Karaçay, Türk misafirperverliğini anlatabilmek adına 7 yılda öğrenci evinin kapılarını çok sayıda turiste açtı.Trakya Üniversitesi (TÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi 26 yaşındaki Özgür Deniz Karaçay, dünyayı bisikletle gezen turistleri ağırlamak isteyenlerin çevrim içi görüşebildikleri internet sitesine 7 yıl önce üye oldu.İkinci üniversitesini okuyan Karaçay, 7 yıllık öğrencilik yaşamında 30 turist kafilesinden yaklaşık 100 turisti peyderpey konuk ederek, öğrenci evinin kısıtlı şartlarına rağmen Türk misafirperverliğini gösterdi.Gönüllü turizm elçisi Özgür Deniz'in son konukları ise Paris'ten bir aile oldu.Matthieu Mondain ile ailesini evinde ağırlayan Karaçay, konuklarına Edirne 'yi gezdirdi. - "Kültürümüzü misafirlerimize anlatmak istiyorum"Karaçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine bisikletli turistlerin ağırlanabildiği platforma üye olduğunu söyledi.
Amacının yeni insanlar, yeni kültürler tanımanın yanı sıra kendi kültürünü de misafirlerine anlatmak olduğunu ifade eden Karaçay, "Örneğin şu an bir Fransız aileyi konuk ediyorum. Daha sınırda karşıladığımda 'Türkler çok misafirperver' dediler. Demek ki bu özelliğimiz dünyada meşhur, ne kadar güzel. Buna leke getirmemek adına daha iyi bir misafirperverlik sergileme amacındayım." diye konuştu. İstanbul'a seyahat edecekken sistem üzerinden mesaj aldığını ve planını Fransız aile için değiştirdiğini anlatan Karaçay, şunları kaydetti:"Sistem üzerinden mesaj geldiğini gördüm. Çocuklar var diye kalmayı düşündüm. İstanbul’a gitmeyerek onları Edirne ’de misafir ettim. Güzel bir şekilde ağırlıyoruz. Çok eğlenceli oldu. Edirne ’yi çok güzel buldular. Genel olarak tarihi yapısına hayran kaldılar. İnsanların güler yüzlü olmasını çok beğendiler. Daha sınırdan geçerken oradaki polisler bu aileye çay ikram etmişler ve bu çok hoşlarına gitmiş. Türklerin çok misafirperver olduklarını söylediler ve kendi ülkelerinde bu tarz şeylerin çok az olduğunu belirttiler. Tabii bu bizim için büyük mutluluk.Onlara yemekte mantı gibi bize has yemekler ikram ediyorum. Edirne ciğerini tattırdım. Mantıyı da çok beğendiler. Ben bile bu kadarını beklemiyordum. Bu kadar güzel mantı yapabildiğimi bilmiyordum. Onlarda kahvaltı kültürü biraz değişik olduğu için bizim kahvaltımızı merak ediyorlar. Bize ' Edirne ’ye özgü bir yemek var mı?' diye sordular. Biz de ciğerciye götürdük kendilerini. Ciğere bayıldılar, hatta tarifini almak istediler de 'Yapamazsanız' dedik. Çünkü o ciğerin lezzetini almak için Edirne ’de yemeniz lazım." - "Türkiye’de bizi çok iyi misafir ettiler"Paris'e yakın bir beldede oturduğunu aktaran Matthieu Mondain de ana sınıfı öğretmeni eşi Maria, çocukları Aleksandıra, Ombiline, Samuel ve Alice ile bisikletle bir yolculuğa çıktıklarını anlattı.Ara sıra bu tür kısa turlara çıktıklarını belirten Mondain, "Geçen ay ilk olarak Paris’ten uçakla Atina’ya geldik. Oradan bisikletlerimizle tura başladık ve Edirne ’ye geldik. Türkiye’ye ilk kez geldik ve çok güzel. Edirne ’yi çok beğendik. Yaşamak için güzel bir yere benziyor. Bazı Türkçe kelimeler öğrendik. Eşim bu konuda daha iyi. Bu arada mantı ve ciğeri çok beğendik. 4 çocuğumuzla birlikte geziyoruz." ifadelerini kullandı.Mondain, Edirne 'den ayrılmaları sonrası Bulgaristan, Romanya ve diğer Avrupa ülkelerini pedallayarak evlerine ulaşacaklarını belirtti. Turu 5 ay içinde bitirmeyi hedeflediklerini anlatan Mondain, "Bu turu 5 ay içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Çünkü eylül ayında işimize dönmek zorundayız. Programı, gittiğimiz ülkelerdeki yerel insanları ve kültürü daha iyi tanımak ve daha hesaplı olduğu için tercih ettik. Türkiye’de bizi çok iyi misafir ettiler. Herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.