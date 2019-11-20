Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Üniversiteli genç kızın katledildiği mahallenin muhtarı konuştu: “Üzüntü içerisindeyiz”

Üniversiteli genç kızın katledildiği mahallenin muhtarı konuştu: “Üzüntü içerisindeyiz”

-Üniversiteli genç kızın katledildiği apart genel görüntü

Genç Kız Polis Sparta 

--Apart önü detaylar
--Fatih Mahallesi Muhtarı Osman Başpınar röportajı
--Genel örüntü ve detaylar

( ISPARTA )- Fatih Mahallesi Muhtarı Osman Başpınar:- “Elleri ve ayakları öpülesi annelere, kadınlara kalkan eller kırılsın” ISPARTA

- Isparta’da üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel’in ayrılmak istediği sevilisi tarafından, yaşadığı öğrenci apartında önce boğularak, sonra da kalbinden bıçaklanarak öldürülmesi konuşan Fatih Mahallesi Muhtarı Osman Başpınar, “Biz de üzüntü içerisindeyiz. Böyle bir olayın mahallemizde yaşanmasını hiç kimse istemezdi” dedi.
“Üzüntü içerisindeyiz” Olayın yaşandığı apartın önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Muhtar Osman Başpınar, “Mahallemizde dün talihsiz bir olay oldu. Bu olay, geçmişte sanırım arkadaşlıkları varmış. Bu arkadaş olaydan bir ün önce gelip, burada tartışıyorlar ve polisler geliyor. Şikayet olmadığı için (zanlı) salınıyor. Bu arkadaş, dün öğleye doğru tekrar buraya geliyor ve tartışma sonucu böyle talihsiz bir olay oluyor. Biz de üzüntü içerisindeyiz. Böyle bir olayın mahallemizde yaşanmasını hiç kimse istemezdi. Böyle olaylar olmaması için emniyet güçlerimiz de gerekli çalışmaları zaten yapıyorlar” diye konuştu.
“Elleri ve ayakları öpülesi annelere, kadınlara kalkan eller kırılsın” “Kadına şiddet tabirini kullanmak bile istemiyorum” diyerek açıklamalarını sürdüren Muhtar Başpınar, “Kadın annedir, eştir, evlattır, bacıdır. Kadına kalkan eller kırılsın diyorum. Cennet, annelerin ayaklarının altındadır. Elleri ve ayakları öpülesi annelere, kadınlara kalkan eller kırılsın diyorum. ‘Şiddet’ kelimesini bir daha kullanmak da istemiyorum, yaşananları da şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı. (FK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı