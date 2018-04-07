Üniversitedeki katliamda ölen iki akademisyen toprağa verildi

-Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın cenazesinin camiye getirilmesi

-Yakınlarının gözyaşları

-Cenaze namazının kılınması

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-Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın'ın Turhal Üçyol köyünde düzenlen cenaze töreni

-Cenazeye katılanlar

-Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı



( TOKAT - TOPLU)- Emekli imam baba akademisyen oğlunun cenaze namazını kıldırdı TOKAT



- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın öldürdüğü 4 kişiden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın ile Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın cenazeleri memleketleri Tokat'ta toprağa verildi.

Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde iki gün önce meydana gelen olayda araştırma görevlisi Volkan Bayar, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Araştırma Görevlileri Serdar Çağlak ve Yasir Armağan'ı tabanca ile vurarak öldürüldü. Eskişehir'da yapılan törenin ardından Tokat'a gönderilen Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın'ın (33) cenazesi Turhal ilçesine bağlı Üçyol köyünde öğle namazına müteakiben köy mezarında kılınana cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Cenaze Yalçın ailesinin yakınları Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer ve vatandaşlar katıldu. Armağan, Tokat'ta toprağa verildi Saldırıda hayatını kaybeden Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın (35) cenazesi ise Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik alınmak üzere Karşıyaka Mahallesinde bulunan baba ocağına getirildi.

Yasir'in Türk Bayrağına sarılı tabutunu öpüp okşayan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Eşinin tabutuna sarılarak öpen Gökçen Armağan gözyaşı döktü. Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın eniştesi imam Nuri Akıncı, yaşadığı acıyı dile getirerek, "Tek amacı, hedefi, ideali dinine, vatanına, milletine bağlı olan, amacı okumak ve okutmak olan ama haince bir olayla şehit edilen 4 yavrumuzdan birisi olan ama geride mangal yürekli bir baba, metanetli bir eş, iki tane yetim yavru bırakarak aramızdan ayrılan, son yolculuğuna uğurlamak için aramızda bulunan Yasir'in ana baba eş dost sevdikleri bu yavrumuzu dünya hayatında iken nasıl bilirdiniz? Ahirete müteallik haklarınızı helal ediniz."dedi.

Emekli imam babanın zor görevi Baba ocağı önünde helallik alınarak okunan duaların ardından Yasir Armağan'ın cenazesi cenaze aracına konularak Takyeciler Camine getirildi.

Yasir Armağan'ın kardeşi Mustafa Armağan'da tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Zennure Armağan da ayakta durmakta güçlük çekti. Emekli imam baba Fahri Armağan hayatının en zor görevlerinden birini getirerek öldürülen oğlunun cenaze namazını kıldırdı. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Armağan'ın cenazesi Erenler Mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır hem katilin Tokat'ta görev yapmış olmasının hem de maktülün öldürdüğü 4 kişiden 2'sinin Tokatlı olmasının kendilerini derinden üzdüğünü belirterek,"Maktül problemli bir kişi Tokat'ta da bu problemleri yaşamış. Eskişehir'de de aynı sıkıntıları yaşayınca YÖK soruşturma başlatmış. Bu zamana kadar bir ihmal varsa bu ihmalin üzerine gidilecektir. Ne kadar konuşursak konuşalım bu 4 canımızı geri getirmeyecektir. Akademik yaşamlarının en güzel zamanlarında hayatlarını kaybettiler. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerin başı sağolsun." dedi.

Cenaze namazına Armağan ailesinin yakınları Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yalçın, bir çocuk babasıydı Tokat'ta matematik öğretmenliği yapan Yalçın, Yüksek lisans eğitimini Gaziosmanpaşa Üniversitesinde tamamladı. 2011 yılında ESOGÜ'de araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Yalçın, doktorasını tamamlayarak 2016 yılında öğretim üyesi oldu. 2018 yılında ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığına atanan Yalçın, evli ve 1 çocuk babasıydı. Tokat'ta matematik öğretmenliği yapan Armağan, yüksek lisans eğitimini Gaziosmanpaşa Üniversitesinde tamamladı. Armağan, 2012 yılında ESOGÜ'de doktora eğitimine başladı.

2013 yılında Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak işe başlayan Armağan, aynı yıl ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsüne görevlendirildi. Armağan, evli ve 2 çocuk babasıydı. (Nİ-UY-

