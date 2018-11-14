Üniversitede oksijen tüpü patladı: Üç yaralı - İSTANBUL
- Olay yerinden detay görüntü Üniversitede oksijen tüpü patladı: Üç yaralı - Biruni Üniversitesi laboratuvarında oksijen tüpünün patlaması sonucu üç kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - Biruni Üniversitesi laboratuvarında oksijen tüpü patlaması nedeniyle üç kişi yaralandı.Biruni Üniversitesi'nin Zeytinburnu'nda bulunan ana yerleşkesinde meydana gelen olayda deney laboratuvarında ders sırasında oksijen tüpü patladı.Patlamanın etkisiyle yaralanan üç kişi Cerrahpaşa Hastanesi'ne kaldırıldı.Patlama sonrası üniversiteye gelen Olay Yeri İnceleme ekiplerinin binada çalışması sürüyor.