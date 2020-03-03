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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Üniversite taraftar grupları şehit askerler için mevlid okutup, lokma dağıttılar

Üniversite taraftar grupları şehit askerler için mevlid okutup, lokma dağıttılar

Lokma dağıtma

Şehit Asker Sparta Hain Saldırı Öğrenciler Saldırı 

-Terminal Cami Mevlid okutma
-Üniversiteli Antalya Sporlular temsilcisi Mustafa Kemal Özen
-Taraftar Grubu ve üyeleri yürüyüş

( ISPARTA ) ISPARTA

- İdlib’de hain saldırı sonucu şehit düşen 34 asker için, Isparta’da üniversite öğrencileri ve taraftar grupları Terminal Camii'nde lokma dağıttı.
Öğrenciler ve taraftar grupları acının renginin olmadığını hatırlatmak, bu zor günlerde birlik beraberliğin sağlanması için ikindi vakti Terminal Camii'nde toplandı.Okutulan mevlidin ardından şehitler için dua edildi. Yürüyüşe ve etkinliğe Antalyaspor, Alanyaspor, Ankaragücü, Trabzonspor, Denizlispor ve Karşıyakaspor taraftar grubu üyeleri katılarak saldırıyı kınadılar. Üniversiteli Antalya Sporlular temsilcisi Mustafa Kemal Özen, harekat süresince Mehmetçiğin yanında olmak ve birlik beraberliği sağlamak için toplandıklarını söyledi.

İdlib’de yaşanan saldırıyı kınadıklarını ve her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını dile getiren Özen, etkinliklerine katılan tüm arkadaşlarına da teşekkür etti. Açıklamanın ardından taraftar grupları, Terminal Camii'nden itfaiye meydanına kadar “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” şeklinde slogan attılar.
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