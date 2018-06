Üniversite sınavına kimi geç kaldı kimi yanlış belgeden alınmadı

-Geç kalan öğrencilerle röportaj

( İZMİR )- Alper Çalışkan:- “ İki kağıt vardı elimde biri başvuru biri sınava giriş belgesi. Aceleye gelince hangisini alacağımı şaşırdım ve başvuru belgesini almışım. Yanlış belgeyle geldim ve şu an çok değişik bir psikolojideyim”- Sınava geç gelen aday:- “Almadılar 5 dakika kala yetişemedik. Yapacak bir şey yok”- Ailelerden kimisi dualar etti kimi yarım kalan kahvaltısına piknik yaparak devam etti İZMİR



- Milyonlarca öğrenci üniversite sınavına girip iyi bir üniversite kazanmanın hayalini kurarken, kimileri sınava geç kaldı kimileri de yanlış belge getirerek sınava giremedi. Üniversite hayali kuran milyonlarca genç Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için sınav yerlerini yolunu tuttu. Bir yıl boyunca çalışarak emek veren adaylardan kimisi sınava 5 dakika geç kalarak giremezken, kimisi de sınava giriş belgesi yerine yanlış belge getirince sınava alınmadı. Yanlış belge getiren gencin hayalleri yıkıldı Sınava İzmir Ege Üniversitesi’nde 3. kez giren ve ‘Bu sefer olacak’ diyerek sınav kapısına gelen Alper Çalışkan’ın (22) bir anda hayalleri yıkıldı. Sınav giriş belgesi yerine yanlışlıkla başvuru belgesini getirdiği gerekçesiyle sınava alınamayan Alper Çalışkan, “iki kağıt vardı elimde biri başvuru biri sınava giriş belgesi. Aceleye gelince hangisini alacağımı şaşırdım ve başvuru belgesini almışım. Yanlış belgeyle geldim ve şu an çok değişik bir psikolojideyim. O kadar çalıştım bir sene hem kendime hem verdiğim emeğe yandım” dedi.

Sınav belgesini sinirle yırtan genç, hayallerinin yıkıldığını ve bir daha sınava girmeyeceğini söyledi.



Sınava 5 dakika geç kalınan genç alınmadı Saat 10.00’ da kapıların kapandığı sınava geç kalanlarda oldu. Sınav yerine 5 dakika geç kalan ve annesiyle birlikte gelen bir öğrenci ise sınava alınmadı. Bir yıl boyunca sınava hazırlanana genç öğrenci,”Almadılar 5 dakika kala yetişemedik. Yapacak bir şey yok. 5 dakika için yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı. Öğrencilerin emanetlerini topladı Sınava giren adaylar içeri alınmayan özel eşyalarını ise kapıda bekleyen bir öğrenci velisine verdi. Aileleri yanlarında olmayan öğrencilere yardımcı olan bir adayın annesi Birgül Şahin, öğrencilerin cüzdanlarından telefonlarına bütün emanetlerini aldı. Kendi oğlunun da sınavda olduğunu belirten Birgül Şahin,”Günah yazık çocuklara. Aileleri yanlarında yok ben de mecbur yardımcı olmak için aldım. Telefonlarını verdiler, anahtarlarını, cüzdanlarını, paralarını her şeyi var. Kıyafetlerine baktım, gözlerine baktım. Ben buradayım sakın kaçırmayın’ dedim” diye konuştu.

Aileler de dışarıda ter döktü Adaylar içeride ter dökerken aileleri de dışarıda ter döktü. Kimisi dua kitaplarını alıp dualar ederken, kimisi de gazetesini okuyarak çocuklarını bekledi. Sınava ikinci kez giren oğullarını bekleyen Handan ve Turgut Orhan çifti de sandalyelerini alıp bir gölgeye oturarak çocuklarını bekledi. Çift, “Artık tecrübeliyiz, ikinci kez giriyor. Sandalyelerimiz aldık geldik.Allah hepsine başarı versin” dedi.

“Yarım kalan kahvaltılarını okulda yaptılar” Sınava giren oğullarını bekleyen Sezer ailesi ise sabah yarım kalan kahvaltılarını sınav yerinde yaptı. Bir kilim sererek kahvaltılarını yaptıklarını belirten Fadime Sezer ise “Yarım kalan kahvaltımızı yapıyoruz. Çocuklar girdi, inşallah çalıştıkları boşa gitmez, emeklerinin karşılığını versin inşallah. Çayımızı aldık, arkadaşım kurabiye getirmiş sağolsun, mısır meyve ne varsa evde onları aldık geldik” ifadelerini kullandı.