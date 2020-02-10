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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

- olay yeri

Polis Aracı Cenaze Aybaşı Cenaze Aracı Üniversite Öğrencisi 

-- tabutun taşınması
-- binadan ve polislerden detay
-- polis aracının gidişi

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

- Zonguldak'ta bir üniversite öğrencisi kaldığı evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre olay İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında bulunan dairede yaşandı. Apartmanda kötü kokular olduğunu fark eden daire sakinleri durumu polise haber verdi. Bilgisayar mühendisliği 2. sınıf öğrencisi İsmail T. (21) için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Balkondan eve giren ekipler gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek soruşturma başlattı. Gencin cesedinin yanında bir de not bulundu. Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın intihar olup olmadığı da araştırılıyor. (OA
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