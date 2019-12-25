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25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Üniversite öğrencilerinden minik öğrencilere destek - MANİSA

Üniversite öğrencilerinden minik öğrencilere destek - MANİSA

- Kırtasiye malzemelerinin dağıtımı - Öğrencilerin hediyelerini açması Manisa 'da üniversite öğrencilerinden minik öğrencilere destekMANİSA (AA) - Manisa 'da üniversite öğrencileri, esnafın da desteğiyle aldıkları hediyeleri köy okullarındaki öğrencilere dağıttı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesinde eğitim gören öğrenciler, köy okullarındaki öğrencileri yeni yıl öncesinde mutlu etmek için kampanya başlattı.Sınıf arkadaşlarından ve ilçede bulunan esnaftan destek alan öğrenciler, Irlamaz Refik Pınar İlkokulu öğrencilerine içerisinde kitap, defter, kalem gibi çeşitli hediyeler bulunan paketleri dağıttı.
Üniversite öğrencilerinden Ramazan Oral, yaklaşık 150 öğrenciyi sevindirdiklerini belirterek, "Projemizi okulda arkadaşlarımıza anlattığımızda herkes gücü yettiğince destek oldu. Bununla birlikte Turgutlu'da esnaf büyüklerimizden destek istedik. Onların desteğiyle bugün Irlamaz'da Refik Pınar İlkokulunda bulunan kardeşlerimize hediyeler getirdik, önümüzdeki zamanlarda da diğer köy okullarına hediyelerimizi ulaştıracağız."Esnaf Erkan Özdil de öğrencilerin kampanya projelerini kendisine anlattıktan sonra onlara destek olmak için öğrencilerle birlikte esnafı dolaştıklarını ve kampanyaya destek bulduklarını söyledi.

Kullar Öğrenciler Bulduk Yeni Yıl 

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