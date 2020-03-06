Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe destek

Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe destek

Yurt binası

Komando Dolar Öğrenciler 

-Oluşturulan TC ve TSK yazısı
-Mehmetçik yazısı

( MUŞ ) MUŞ

- Muş Alparslan Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek olmak için dev Türk bayrağı açarak, yurt binasının oda ışıklarıyla "TC" ve TSK" yazısı oluşturdu. Muş’taki Müştak Baba Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı’na destek verdi. Yurt binasındaki odaların ışıklarıyla "TC" ve "TSK" yazısı oluşturan öğrenciler, dev Türk bayrağı da açarak Mehmetçiğe destek verdi. İl Jandarma Komutanlığı Alparslan Komando Taburu'ndaki komandoların da katıldığı etkinlikte, yurt binası önünde led ışıklarıyla “Mehmetçik” yazısı da oluşturuldu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Bakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na ZiyaretBakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na Ziyaret
Komandolar Göz DoldurduKomandolar Göz Doldurdu
Komandolar Zorlu Kış Eğitimini Başarıyla TamamladıKomandolar Zorlu Kış Eğitimini Başarıyla Tamamladı
Özel Komando'lar Ilgaz Dağı'nda kış eğitimindeÖzel Komando'lar Ilgaz Dağı'nda kış eğitiminde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı