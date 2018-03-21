Üniversite öğrencilerinden Filistinli Ahed'e destek - ANTALYA
- Üniversite öğrencilerinden detaylar - Öğrenciler adına konuşan İsmail Abdullah Vural'ın basın açıklamasını okumasıÜniversite öğrencilerinden Filistinli Ahed'e destek - Antalya 'da üniversite öğrencileri, İsrail askeri mahkemesinde tutuklu yargılanan "Filistinli cesur kız" Ahed'e destek için bir araya geldiANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, İsrail askeri mahkemesinde tutuklu yargılanan "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et - Temimi'ye destek için toplandı.Akdeniz Üniversitesi Camisi önünde bir araya gelen İHH İnsani Yardım Vakfı üyeleri ile öğrenciler, Filistin bayrakları ve Temimi'nin afişleriyle İsrail'e tepki gösterdi.Öğrenciler adına konuşan İsmail Abdullah Vural, Temimi'nin küçük yaştan itibaren özgürlük için işgalcilere karşı dik duruşundan dolayı 12 Aralık 2017'de İsrail güvenlik güçleri tarafından evinde gözaltına alınarak tutuklandığını anımsattı.Temimi'nin 17 yaşında ve herhangi bir suçu olmadan hakim karşısına çıkarıldığını ifade eden Vural, "Somut suç isnadı dahi bulunmayan Temimi'nin yaşına bakılmaksızın sözde yargılaması askeri mahkemelerce yürütülmektedir. Bu durum gayrimeşru İsrail devletinin suçsuz kadın ve çocuklara uyguladığı yaptırımlarla hukukun açıkça ayaklar altına alındığını gözler önüne seriyor." dedi. Temimi'nin ilk yargılamasının 13 Şubat 2018'te gerçekleştiğin hatırlatan Vural, Filistinli kızın ısrarla serbest bırakılmadığını, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını vurguladı.Vural, bugün yargılamasına devam edilecek Temimi ile İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli çocukların bir an önce bırakılmasını istedi.