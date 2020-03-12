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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu - NİĞDE

Üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu - NİĞDE

- Niğde şehirler arası otobüs terminalinden görüntüler - Bilet almak isteyen öğrencilerden görüntüler - Öğrenciler Samet Bilik, Fatma Nur Duran ve Mehmet Vural ile röportajMemleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturduNİĞDE (AA) - Üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren tatil edilmesiyle Niğde 'de şehirler arası otobüs terminalinde yoğunluk yaşandı.Otobüs firmaları önününde uzun kuyruklar oluşturan Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerinden birçoğu, seferlerde yer kalmaması dolayısıyla bilet bulmadı.En kısa sürede memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler, ek sefer düzenlenmesi için bekliyor.Memleketi Kayseri'ye gitmek için bilet almaya gelen Samet Bilik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmaların "seferlerinin dolu olduğunu" belirttiğini söyledi.

Bilet bulmaya çalışacağını ifade eden Bilik, "Burada kalmamaya çalışacağım inşallah. Okul tatil edildiği için bir yandan mutluyum diğer taraftan da üzgünüm. Ülkemiz açısından virüsün gelmesi tehlikeli. Ama öğrenci tatili için de mutluyuz." dedi.
Hatay'a gidecek olan Fatma Nur Duran da biletlerin kısa sürede tükendiğini anlattı.Mehmet Vural ise okulların tatil edilmesine sevindikleri ama bilet bulamadıkları için üzüldüklerini dile getirdi.

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