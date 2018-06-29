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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Üniversite mezunu genç tuvalette eroinden öldü

Üniversite mezunu genç tuvalette eroinden öldü

Tuvalette Ceyhun Karataş'ın görüntüsü

Adli Tıp Uyuşturucu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

-Polislerin çalışma yapması
-Şırınga görüntüsü
-Cemaatin görüntüsü
-Bir kişinin olayı anlatması
-Cenazenin alınıp götürülmesi

( ADANA -HD)- Adana'da 'Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama' mezunu bir genç yüksek dozda eroini damardan aldığı tuvalette hayatını kaybetti ADANA

- Adana'da 'Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama' mezunu bir genç yüksek dozda eroini damardan aldığı tuvalette hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi, Yurt Mahallesi'nde namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlardan biri tuvalette bir el gördü. Vatandaş kapıya vurdu ancak ses gelmeyince polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bir kişinin tuvalette yüksek dozda damardan şırınga ile eroin alarak hayatını kaybettiğini saptadı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Kısa sürede şahsın Mersin Üniversitesi (MEÜ) Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama mezunu Ceyhun Karataş (27), olduğu belirlendi. Gencin bir süredir uyuşturucu kullandığı tuvalete de eroin kullanmaya geldiği ancak yüksek dozda uyuşturucu alınca hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca tuvalette enjektör ve eroin almakta kullandığı diğer malzemelerde ele geçirildi. Gencin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. İlk kez böyle bir olayla karşılaşan cami cemaati ise şok oldu.
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