Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Üniversite mezunu çoban, hayvanlara bakarken KPSS’ye hazırlanıyor

Üniversite mezunu çoban, hayvanlara bakarken KPSS’ye hazırlanıyor

Çoban erhan kaya’nın hayvanlar arasında gezmesi

Ders Çalış Büyükbaş Hayvan Üniversite Mezunu Muş Merkez Hayvan 

-Hayvanlardan detay
-Çobanın ders çalışması
-Genel detaylar
-Çoban Erhan Kaya Röp.

( MUŞ )-KPSS’yi kazanamayınca çobanlık yapmaya başladı MUŞ

- Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Muhasebe Bölümünden 2015 yılında mezun olan ve 3 defa KPSS’ye giren 26 yaşındaki genç, bir yandan hayvanlara bakarken bir yandan da KPSS’ye hazırlanıyor. Muş merkezde ikamet eden üniversite mezunu Erhan Kaya, 3 defa KPSS’den istediği puanı alamayınca çobanlık yapmaya başladı.
Merkeze bağlı Beşparmak köyünde çobanlığa başlayan Kaya, 300 büyükbaş hayvana çobanlık yaparken, bir yandan da KPSS’ye yeniden hazırlanıyor. Yılın 6 ayını çobanlık yaparak geçirdiğini ifade eden Kaya, “2015 yılında Muş Alparslan Üniversitesi Muhasebe Bölümünden mezun oldum. 3 defa KPSS’ye girdim. Atanamadığım için şu anda Beşparmak köyünde çobanlık yapıyorum. 300 tane büyükbaş hayvana bakıyorum. Aylığım 4 bin TL’ye geliyor. Gün içinde hem hayvanlara bakıyorum hem de ders çalışıyorum. Günümü genellikle böyle geçiriyorum sınava kadar. Yaşadığım ev muş merkezde kalıyor. Geçimimi de sağlamak için çobanlık yapıyorum. Akşamları da köy evinde kalıyoruz. Sabah saat 06.00’da kalkıyorum ve akşam 18.00’da hayvanları yeniden köye getiriyoruz. Ramazan ayı olduğu içinde bir yandan da orucumu tutuyorum” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı