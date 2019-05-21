Üniversite mezunu çoban, hayvanlara bakarken KPSS’ye hazırlanıyor

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-Çoban Erhan Kaya Röp.



( MUŞ )-KPSS’yi kazanamayınca çobanlık yapmaya başladı MUŞ



- Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Muhasebe Bölümünden 2015 yılında mezun olan ve 3 defa KPSS’ye giren 26 yaşındaki genç, bir yandan hayvanlara bakarken bir yandan da KPSS’ye hazırlanıyor. Muş merkezde ikamet eden üniversite mezunu Erhan Kaya, 3 defa KPSS’den istediği puanı alamayınca çobanlık yapmaya başladı.

Merkeze bağlı Beşparmak köyünde çobanlığa başlayan Kaya, 300 büyükbaş hayvana çobanlık yaparken, bir yandan da KPSS’ye yeniden hazırlanıyor. Yılın 6 ayını çobanlık yaparak geçirdiğini ifade eden Kaya, “2015 yılında Muş Alparslan Üniversitesi Muhasebe Bölümünden mezun oldum. 3 defa KPSS’ye girdim. Atanamadığım için şu anda Beşparmak köyünde çobanlık yapıyorum. 300 tane büyükbaş hayvana bakıyorum. Aylığım 4 bin TL’ye geliyor. Gün içinde hem hayvanlara bakıyorum hem de ders çalışıyorum. Günümü genellikle böyle geçiriyorum sınava kadar. Yaşadığım ev muş merkezde kalıyor. Geçimimi de sağlamak için çobanlık yapıyorum. Akşamları da köy evinde kalıyoruz. Sabah saat 06.00’da kalkıyorum ve akşam 18.00’da hayvanları yeniden köye getiriyoruz. Ramazan ayı olduğu içinde bir yandan da orucumu tutuyorum” dedi.



