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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Üniversite kampüsünde silahlı saldırı: 2 yaralı

Üniversite kampüsünde silahlı saldırı: 2 yaralı

olay yeri

Polis Silahlı Kavga Akalan Silahlı Saldırı Saldırı 

-Hastane detayı

( SİVAS )- Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsündeki kafeler bölgesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı SİVAS

- Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan kafeler bölgesinde iki taraf arasında çıkan kavgada silah kullanıldı, biri öğrenci 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan kafeler bölgesinde yaşandı. İddiaya göre, S.K. isimli kişi ile Y.G. (35) arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında S.K. silah kullandı. Y.G. ayağından yaralanırken tabancadan çıkan bir diğer kurşun, olay yerine yakın bir kafede oturan Y.D. (19) isimli öğrenciyi yaraladı. Saldırgan bindiği otomobil ile olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Yaralılar ise ambulanslar ile Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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