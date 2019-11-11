Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Üniversite kampüslerinde sıcak çorba dağıtımına başlandı

Üniversite kampüslerinde sıcak çorba dağıtımına başlandı

detaylar

( ANKARA )- EGO mutfağında yapılan ve sosyal hizmetler daire başkanlığı tarafından ilk çorba dağıtımına yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden başlandı- Öğrencilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalara “474 numaralı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ)-Saray-Ulus-Kızılay” otobüs hattı ekspres (direkt) hat olarak hizmet vermeye başladı ANKARA

Yılbaşı Sosyal Hizmetler Sağlıklı Beslenme Öğrenciler Sosyal Hizmet 


- Öğrenci dostu kent olma yolunda yeni uygulamaları hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine sıcak çorba dağıtımına başladı.
Başkent’te öğrenim gören öğrencilere su indiriminden ulaşıma, bisiklet yollarından indirimli abonman kartına kadar birçok konuda ekonomik yönden destek olan Büyükşehir Belediyesi, üniversitelerde ilk sıcak çorba dağıtımına Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden başladı.
En güzel kahvaltı: sıcak çorba Soğuk havaların etkisini göstermeye başladığı Ankara’da kahvaltı imkanı olmayan üniversite öğrencileri bundan sonra Büyükşehir’in sıcak çorbasıyla güne başlayacak. EGO Mutfağında pişirilen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından dağıtımı gerçekleştirilen sıcak çorba ve ekmek ikramına öğrenciler ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Yılbaşına kadar 7 kampüste çorba dağıtımı başlayacak Hacettepe, Gazi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kampüslerinde de ücretsiz çorba dağıtımı yapılacağını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necip Özkan, öğrencilerimizin ekonomisine ufak da olsa katkıda bulunmak ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak için çorba dağıtımı yapıyoruz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden başladığımız çorba dağıtım noktasını yılbaşına kadar Ankara genelinde 7 kampüse çıkaracağız” dedi.
Öğrencilerden başkan Yavaş’a teşekkür Erken saatte evden çıktıkları için çoğu zaman kahvaltı yapamadıklarını belirten öğrenciler, bu hizmetten dolayı teşekkür ettiler. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mürtercim Tercümanlık Bölümü öğrencisi Zeynep Gül, “Sabahları merkezden Esenboğa’ya geldiğimiz için çok sıkıntı çekiyoruz. Erken kalktığımız için kahvaltı yapamıyoruz. Böyle bir düşünceyi icraata geçirdiğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca sabahları 1,5 saat ayakta yolculuk yapmak gerçekten zor oluyordu. 474 numaralı ekspres hat için de ayrıca teşekkür ederim” derken, Beyza Yılmaz adlı bir başka öğrenci de, “Bugün ilk çorbamızı içtik. Otobüs seferlerimiz çoğaltıldı. Güzel şeyler oluyor dedi.
Ankara’da okumak için il dışından geldiğini söyleyen Çağrı Tali ise, “Böyle bir uygulamayı hiç beklemiyorduk. Bizim için güzel bir sürpriz oldu. Sabah okula yetişmek için kahvaltı yapma imkanımız olmuyordu,teşekkür ederiz” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. Ekspres (direkt) hat hizmete girdi Öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ)-Saray-Ulus-Kızılay” arasında hizmet veren 474 numaralı otobüs hattı Başkan Yavaş’ın talimatıyla yeniden düzenlenerek ekspres hat (direkt) olarak seferlerine başladı.
EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni planlama sonrasında AYBÜ-Saray-Ulus-Kızılay ekspres hattında servis sayısının artırılmasıyla öğrenciler daha rahat seyahat edebilecek. (MKM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Fethiye Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Evinde Ölü BulunduFethiye Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Evinde Ölü Bulundu
İşte kare kare operasyon anı!İşte kare kare operasyon anı!
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Nostaljik Yılbaşı HediyeleriNostaljik Yılbaşı Hediyeleri
Bu Besinler Kabuklarıyla Daha Faydalı!Bu Besinler Kabuklarıyla Daha Faydalı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı