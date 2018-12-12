-Ebola tedavi merkezinde çalışanlar

-UNİCEF'in Batı ve Orta Afrika Bölge Müdürü Marie-Pierre Poirier ile röp

-Bakıcılar

-UNİCEF'in Batı ve Orta Afrika Bölge Müdürü Marie-Pierre Poirier ile röp

-Eboladan kurtulan hastalar

-Ebola tedavi merkezi yanındaki anaokulundan görüntüler



( NEW YORK ) - UNICEF uyardı: "Çocuklar eboladan daha çok etkileniyor" NEW YORK



- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülen ebola salgınından çocukların daha çok etkilendiği konusunda uyarıda bulundu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde eboladan etkilenen bölgelerdeki vakaların üçte birinden fazlasını çocukların oluşturduğu konusunda uyardı. UNICEF ayrıca 10 ebola vakasından 1'inin 5 yaş altı çocukların oluşturduğunu ve ebolaya yakalanan çocuklarda yetişkinlere nazaran daha çok ölüm vakasının görüldüğünü bildirdi. “Rakamlar şaşırtıcı” UNICEF'in Batı ve Orta Afrika Bölge Müdürü Marie-Pierre Poirier, "Rakamlar şaşırtıcı, eboladan etkilenenlerin yüzde otuzundan fazlası çocuklar ve bu rakamlar azalmıyor. Eboladan ölüm oranı yetişkinlere nazaran çocuklarda daha fazla" dedi.

Poirier, Ebolaya yakalanmama konusunda bilinci artırmak ve sağ kalma oranlarını önemli ölçüde artıran tedaviye erken erişimi teşvik etmek için sürekli çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.



“Çocuklar için psiko-sosyal destek çok önemli “ “UNICEF olarak bu salgına cevap verebilmek için eboladan etkilenen ve ebolaya yakalanmış insanların insan olduğunu unutmamak gerekiyor" diyen Poirier, "Ebolanın tedavi edilmesinde tıbbi müdahale çok önemlidir, ancak bu yeterli değildir. Bu yüzden su, temizlik ve tıbbi müdahalelere ek olarak hem ebolaya yakalanan çocuklar hem de ailesinden ayrı olduğu için eboladan etkilenen çocuklar için psiko-sosyal desteğe çok büyük önem veriyoruz" açıklamasında bulundu. Ailesi etkilenen çocuklara yardım UNICEF ve ortakları bugüne kadar öksüz kalmış veya virüs nedeniyle refakatsiz kalmış 400'den fazla çocuğu tespit etmiştir. Ailelerinden ayrı kalan çocuk sayısında artış Beni ve Butembo'da bulunan ebola tedavi merkezlerindeki hasta sayısı ile bağlantılıdır. UNICEF, ortakları ile birlikte, ebeveynleri tedaviye alınan küçük çocuklara yardım etmek için Beni Ebola tedavi merkezinin yanında bir anaokulu açtı. Kasım ayı başlarında açılan anaokulunda şimdiye kazar 8 yaşından küçük 20 çocuğa bakıldı.

