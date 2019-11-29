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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Cumalıkızık’ta kırmızı alarm

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Cumalıkızık’ta kırmızı alarm

drone görüntüsü

Güzergah Toplantı Gesi Kızık Trol 

-çalıştaydan detaylar
-Prof Dr. Neslihan Dostoğlu röportajı
-detay

( BURSA -DRONE)- UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu:-“Cumalıkızık’ta önlem alınmazsa sıkıntıya girebiliriz” BURSA

- UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, “Eğer Cumalıkızık’ta önlem alınmazsa dünya miras listesi konusunda sıkıntıya girebiliriz” dedi.
Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Bursa Uludağ Üniversitesi ULUSANAT ile birlikte, tarihi hanlar bölgesi ve Cumalıkızık hakkında çalıştay düzenledi.
UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostluğu’nun konuşmacı olarak katıldığı çalıştayda Cumalıkızık ve hanlar bölgesi derinlemesine ele alındı. Toplantı öncesi konuşan UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, “2014 yılında Bursa Türkiye’nin 12’inci, dünyanın 998’inci alanı olarak Dünya Miras Listesi’ne girdi. Biz bu süreçte Bursa Büyükşehir Belediyesi’yle yoğun bir çalışma yürüttük. Erken Osmanlı döneminin şehirleşmesiyle ilgili süreci anlatıyordu. Bursa’nın üstün evrensel değeri erken Osmanlı dönemine paralel olarak düşünülmesi gerekiyor. Bunu öne çıkarttık ve başarılı da olduk” dedi.
Dünya Mirası Listesi’ne girdikten sonra işin bitmediğini dile getiren Dostoğlu, “Biz Bursa Alan Başkanlığı ekibi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğer Cumalıkızık’a önlem alınmazsa sıkıntıya girebiliriz. Çünkü biz Cumalıkızık’ı tarihi eserleriyle, camisiyle, anıtsal mezarlığı, ağaçlarıyla bir bütün olarak soktuk. Buradaki ticaret azar azar vardı fakat UNESCO’ya girdikten sonra çok fazla görmeye gelen olduğu için kontrolden ticaret çıktı. Doğal alanlarla ilgili şu anda onaylanmış bir planımız yok. Onun peşindeyiz. Kentsel SİT alanı olarak onaylandı. Otobüs güzergahlarının değiştirilmesinden tutun da, araçların meydana girmemesi gibi düzenlemeler yapılması gerekiyor. Satılan ürünlerinde Cumalıkızıklı kadınların el emeği olmasını arzu ediyoruz. Çin üretimi, pazarlarda bulunan ürünlerin satılmasını arzu etmiyoruz. Bu konu ile ilgili de toplantılarımızı devam ettiriyoruz. Herkes bizim dediklerimizi kabul ediyor ama gerekli önlemler alınarak revizyonda bulunmamız gerekecek” diye konuştu.
22 Haziran 2014’te Katar’da gerçekleştirilen, 38. Dünya Miras Komitesi toplantısı sonucunda, “Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” isimli adaylık dosyası Bursa UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yerini almıştı.
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