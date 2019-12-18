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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Un çuvalları arasında kaçak sigara ve tütün ele geçirildi - ŞANLIURFA

Un çuvalları arasında kaçak sigara ve tütün ele geçirildi - ŞANLIURFA

- Tırda yapılan aramada un çuvalları arasında gizlenmiş kaçak sigaraların ele geçirilmesiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da durdurulan tırda un çuvalları arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 20 bin paket sigara ve 263 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Şanlıurfa - Mardin kara yolunun Gaziantep - Şanlıurfa otoyol bağlantı noktasında bir tırı durdurdu.Tırda yapılan aramada un çuvalları arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 20 bin paket sigara ve 263 kilogram nargile tütünü bulundu.Gözaltına alınan tır sürücüsü işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaçak Sigara Kaçak Sigara 

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