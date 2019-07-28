Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Umuma açık iş yerleri ve kafelerde uygulama - BURSA

Umuma açık iş yerleri ve kafelerde uygulama - BURSA

- Yapılan uygulamadan detaylar Bursa 'da umuma açık iş yerleri ve kafelerde uygulama - 300 polisin görev aldığı uygulamada 30 işletme kontrol edildi, 892 kişinin kimlik sorgulaması yapıldıBURSA (AA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki kafelerde uygulama gerçekleştirdi.Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinden oluşan 300 polis, kent merkezindeki umuma açık iş yerleri ve kafelerde eş zamanlı uygulama yaptı.30 işletmenin denetlendiği uygulamada 892 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı, bazı iş yerlerinin eksik belgelerinin olduğu tespit edildi.Kapalı alanda sigara içildiği belirlenen 12 iş yeri hakkında tutanak tutuldu, 3 iş yerine ise tabeladaki adı ile ruhsattaki ismi farklı olduğu gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.

Polis Sigara Emniyet Müdürlüğü Trol 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Erzurum'da meydan savaşı gibi kavgaErzurum'da meydan savaşı gibi kavga
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlamaElazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlama
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı