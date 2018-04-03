Umudun postacılığını yapıyor - İSTANBUL

- Yavuz Atalay'ın Afrikalı çocuklara mektupları ulaştırması - Gönüllü Afrika fotoğrafçısı Yavuz Atalay ile röportaj - Kendisini gönüllü Afrika fotoğrafçısı olarak tanımlayan 26 yaşındaki Yavuz Atalay, "Askıda Mektup Var" projesi ile Türkiye'deki çocukların yazdıkları mektupları Afrika'daki yaşıtlarına ulaştırarak onların yüreğine dokunuyor - Afrika'da çektiği fotoğrafları Türkiye'de sergileyen ve bu şekilde elde ettiği gelirle Afrika'da su kuyusu açtıran Atalay, proje kapsamında mektuplaşan çocukların birbirinden ve yaşadıkları yerlerden haberdar olmasını amaçlıyor - Atalay: - "500'ün üzerinde mektup geldi. Eğitim görürken kalemi, kağıdı olmayan çocuklara mektup götürdük. Tam bir dramı yaşadık. Bir ağaç parçasının üzerinde kömür suyu ile yazarak eğitim alıyorlar. Bu çocuklara biz Türkiye'den mektuplar getirdik. Mektupları okudular, çok mutlu oldular" - "Projenin çift taraflı kazananı var. Mektupları okuyan Afrika'daki çocuklar, Türkiye'den haberdar ve 'Türkler yardımsever insanlar' diye tüm samimiyetleriyle yazıyorlar. Projeyi farklı ülkelerde daha fazla çocuğa ulaştırmak istiyoruz"İSTANBUL (AA) - ÜNAL GÜNDOĞDU - Kendisini gönüllü Afrika fotoğrafçısı olarak tanımlayan 26 yaşındaki Yavuz Atalay, "Askıda Mektup Var" projesi ile Türkiye'deki çocukların yazdıkları mektupları Afrika'daki çocuklara ulaştırarak umudun postacılığını yapıyor.Yaklaşık 5 yıldır fotoğraf sanatıyla ilgilenen Atalay, bir süredir de Afrika'da fotoğraflar çekiyor.Atalay, Afrika'da çektiği fotoğrafları Türkiye'de sergileyerek elde ettiği gelirle Afrika'da su kuyuları açtırdı.Yavuz Atalay, şimdi de "Askıda Mektup Var" projesi ile Türkiye'deki çocukların yazdıkları mektupları Afrika'daki yaşıtlarına ulaştırarak onların hayallerine ulaşıp yüreğine dokunabilmeyi amaçlıyor. - "Proje çocukların gönlüne dokunuyor"Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika'ya üniversite yıllarında gittiğini söyledi.
O dönem gördüklerinden etkilendiğini anlatan Atalay, "Afrika'da yaşadıklarımı sosyal medyada paylaşıyordum. Sosyal medyada bir kitleye ulaşabiliyordum. Başlangıç için giyim, kırtasiye, oyuncak gibi ufak projeler yapıyorduk. Ancak çocukların gönlüne dokunmamız gerektiğini düşünüyordum." diye konuştu. Atalay, bu düşünceden hareketle projeyi hayata geçirdiğini aktararak, şöyle devam etti:"Bu proje, Afrika'daki çocukların, aynı zamanda Türkiye'deki çocukların da gönlüne dokunuyor. Çocuklar, mektubun köşesine ay yıldızlı bayrağımızı çok güzel bir şekilde çizdiler. Mektuplara, en sevdikleri oyuncakları, en önemlisi yaşadıkları şehre ait fotoğraflar koydular. Hayatında bir saat uzaklıktaki şehir merkezine gitmemiş, dünyası tamamen köyden ibaret bir çocuk, Türkiye diye bir yerin varlığından haberdar oluyor. Artık onun için dünya o köyden ibaret değil. Böylece hem bu mektubu okuyan çocuğun hem de mektubu yazan çocuğun gönlüne dokunuyorduk. 8 yaşında bir çocuk mektup yazıp Afrika'ya gönderdiğinde artık onun için Afrika çok farklı bir yerdi." - "Daha fazla çocuğa ulaşmak istiyoruz"Afrika'nın Nijer bölgesine ulaştırılan mektupların Fransızca yazıldığını dile getiren Atalay, "500'ün üzerinde mektup geldi. Eğitim görürken kalemi, kağıdı olmayan çocuklara mektup götürdük. Tam bir dramı yaşadık. Bir ağaç parçasının üzerinde kömür suyu ile yazarak eğitim alıyorlar. Bu çocuklara biz Türkiye'den mektuplar getirdik. İçlerinden çıkan fotoğraflar onların dikkatini çekti. Ben inanıyorum o fotoğrafları evlerinin bir köşesine asacaklardır. Mektupları okudular, çok mutlu oldular. Çocuklar, mektuplardan çıkan fotoğrafları birbirlerine gösteriyorlardı." ifadelerini kullandı.Atalay, Afrika'daki yaşam koşullarından da bahsederek, "Bir çocuğa, içinde Van Kalesi'nin fotoğrafı olan bir mektubu verdim. Bu çocuklar dallardan yapılan evlerde yaşıyorlar, Van Kalesi onlar için ütopya." dedi. Projeyi büyüterek Afrika'da ve Türkiye'de daha fazla çocuğa ulaşmak istediklerini belirten Atalay, bu konuda sponsorluk desteğiyle daha güzel sonuçlar alınabileceğine inandığını kaydetti. Atalay, Türkiye'deki çocukların mektubu yazmadan önce Afrika hakkında bilgi edindiğini anlatarak, "Projenin çift taraflı kazananı var. Mektupları okuyan Afrika'daki çocuklar, Türkiye'den haberdar ve 'Türkler yardımsever insanlar' diye tüm samimiyetleriyle yazıyorlar. Projeyi farklı ülkelerde daha fazla çocuğa ulaştırmak istiyoruz." diye konuştu. Yavuz Atalay, kendisini etkileyen durumlardan birinin, çocukların mektupların içerisine yaşıtlarına hediye alınması için harçlıklarından bir miktar para koyması olduğunu sözlerine ekledi.