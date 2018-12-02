"Umudun Adı Mavi" oyunu sahnelendi - KASTAMONU - Kastamonu Belediyesi Konferans Salonu'nda etkinliğe katılanlardan detaylar - Video gösterimi - Kur'an - ı Kerim okunması - Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın konuşması - Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu'nun konuşması - Tiyatrodan detay Kastamonu 'da "Umudun Adı Mavi" oyunu sahnelendi - Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu: - "Bizler Mavi Marmara şehitlerinin ruhuna sahip olabilirsek bir gün Gazze kurtulacak, bir gün Kudüs yeniden bizim olacak"KASTAMONU (AA) - Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği tarafından "Umudun Adı Mavi" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Kastamonu Belediyesi Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunda, Gazze halkına yardım malzemesi götüren Mavi Marmara gemisine yönelik İsrail birlikleri tarafından yapılan saldırıda şehit olanlar anıldı.Belediye Başkanı Tahsin Babaş, tiyatro oyunu öncesinde yaptığı konuşmada, Müslüman toplumu üzerinde zulümlerin yapıldığını söyledi.
İHH'ya teşekkür eden Babaş, "Biz yardımsever bir milletiz. Bu yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine götürülmesi, onlara ulaştırılması çok önemli. Bu yolda da İHH'ya güveniyor ve onları takdir ediyoruz. Biz bu toplumda birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşarken yeryüzünde de bizim Müslüman aleminin üzerine ciddi oyunlar oynanıyor. Ciddi zulümler yapılıyor. Fakir olan, ekmek bulamayan birçok kardeşimiz var. Onları da görmezden gelemeyiz. Bu bizim insanlık vazifemiz." diye konuştu. Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu ise son 300 yıldır dünyada bir medeniyet krizi yaşandığını söyledi.
Batının, Müslüman ülkeleri sömürdüğünü ifade eden Dağdelenoğlu, şunları kaydetti:"Bizler Anadolu'da yaşayan Müslüman Türkler, hiçbir zaman sömürmekten veya sömürüden yana olmadık. İslam coğrafyasında ve hükmettiğimiz coğrafyalarda elde ettiğimiz zenginlikleri bilfiil İslam coğrafyası için harcadık. O nedenle Sudan'ın başkentindeki tek tarihi eser, Osmanlı'nın yapmış olduğu cami. Balkanlar'da, Avrupa'da ve dünyanın pek çok yerinde Osmanlı'nın yapmış olduğu tarihi eserleri, hanları, hamamları, medreseleri, köprüleri görüyorsunuz ama batı medeniyetinin sömürdüğü coğrafyalarda onların bırakmış oldukları hiçbir eser yok. Bizler Mavi Marmara şehitlerinin ruhuna sahip olabilirsek bir gün Gazze kurtulacak, bir gün Kudüs yeniden bizim olacak."Konuşmaların ardından tiyatro oyunu sergilendi.Etkinliğe, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ile vatandaşlar katıldı.