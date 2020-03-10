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10 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Umuda yolculuğun en acı yüzü mülteci çocuklar

Umuda yolculuğun en acı yüzü mülteci çocuklar

görüntü: Volkan Kayalar gönderiyor..

Biber Gazı Mülteci Sınır Kapısı 

-fotoğraf: İsmail Coşkun gönderiyor..

( EDİRNE ) - ‘Tampon’ bölgenin al yanaklı masum melekleri EDİRNE

- ‘Umut’ yolculuğunun al yanaklı masum melekleri. Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor. Edirne’ye akın eden binlerce göçmenin Pazarkule Sınır Kapısı’nda bekleyişi sürerken, ‘umut’ yolculuğunun masum melekleri, her şeye rağmen çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Bir yanda biber gazları bir yanda silah sesleri arasında, hiçbir şeyden habersiz çeşitli oyunlarla oradan oraya koşturan çocuklar, acıktıklarında ise yine her zaman olduğu gibi annelerinin yolunu tutuyor.
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