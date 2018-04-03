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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Ümraniye’nin Çiğdemleri açtı

Ümraniye’nin Çiğdemleri açtı

Röportaj

Endemik Belediye Meclisi Zihinsel Gelişim Botanik Bahçesi Biyoloji 

-Konuşmalar
-İmza töreni
-Hediye takdimi

( İSTANBUL )- Endemik bir bitki olan Ümraniye Çiğdemi gelecek kuşaklara aktarılacak İSTANBUL

- Ümraniye ilçesine ait bir endemik bitki olan 'Ümraniye Çiçeği' imzalanan protokolle çocuklara tanıtılarak, gelecek kuşaklara aktarılacak. Ümraniye Belediyesi, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimi açısından yaptığı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Çocukların Ümraniye’ye özgü bir endemik bitki olan Ümraniye Çiğdemi’ni tanıyarak büyümeleri için bir protokol imzalandı. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi sahibi Ali Nihat Gökyiğit katılımıyla Ümraniye Çiğdemi’nin protokolü Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi içerisinde bulunan Ümraniye Çiğdemi Araştırma, Eğitim ve Koruma Merkezi’nde imzalandı. İmza töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Endemik bir bitki demek zaten o yöreye has demek. Onun için Ümraniye çiğdemi olarak literatüre geçen ve Şubat ayının ilk yarısı ile Mart ayının başına kadar açan bu çiçeğin farklı zamanlarda ve farklı lokasyonlarda nasıl açtırırız ve açma süresi nasıl uzatırız. Laboratuvar ortamında nasıl yetiştiririz. Bütün bunları incelemek için Ümraniye Belediyesi Ümraniye Çiğdemi Araştırma Merkezi kurduk. Bu merkezi kurduğumuz yerde bir botanik parkı var. Geçtiğimiz yıl içerisinde bir karar aldık. Belediye meclisimizde ve bu kararla belediye meclisimize bu vakfımızla bir protokol imzalama yetkisi vermişti. Bugün bu protokolü imzalamak suretiyle bu çiçeğimizin gelecek kuşaklara ulaşmasını inşallah temin etmiş olacağız” dedi.
Ümraniye Belediyesi’ne teşekkür eden Ali Nihat Gökyiğit, “Ülkemizin en değerli doğal varlığının biyolojik çeşitliliği olduğuna inanıyoruz. 10 bin kadar bir tür sayımız var. Bütün Avrupa Kıtası’nın tür sayısına yakın. Bu zenginliğin ne yazık ki üçte biri kadarı çeşitli derecelerde tehdit altında. Bu bitkilerin tanınması tanıtılması ve korunması için botanik bahçeleri bekçilik yapıyor. Bu bakımdan böyle bir botanik bahçesine belediyemizin verdiği bu yakın ilgiyi takdir ile karşılıyorum” şeklinde konuştu.
İmza töreninden sonra Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ali Nihat Gökyiğit’e Ümraniye Çiğdemi’nden süslemeli çini hediye etti. (MB- HB-
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