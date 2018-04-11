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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ümraniye'de sır infaz kamerada

Ümraniye'de sır infaz kamerada

kamera görüntüleri

Hastane Silahlı Saldırı Sağlık Ekipleri Cinayet Saldırı 

-detay

( İSTANBUL - HD)- Cezaevinden izinli çıkan Ayhan Nurçin'e aracında silahlı saldırı İSTANBUL

- Ümraniye'de Ayhan Nurçin isimli şahıs aracında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonrası hayatını kaybetti. Araç içinde Nurçin'in öldürülmesine ait güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıkarken, Ayhan Nurçin'in cinayet suçundan girdiği cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Olay, Ümraniye Çakmak Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, Nurçinler grubu olarak bilinen grubun üyesi olduğu iddia edilen Ayhan Nurçin cinayet suçundan girdiği cezaevinden bir süre önce izinli olarak çıktı. Sokakta aracına binen Ayhan Nurçin'in yanına yaklaşan maskeli bir kişi önce aracın dışından silahla ateş açtı. Ardından saldırgan aracın kapısını açarak ateş açmaya devam etti. Saldırgan olay yerine geldiği cipe binerek kayıplara karışırken, vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Ayhan Nurçin yapılan tüm müdahalele rağmen kurtarılamadı. Polis saldırganı her yerde ararken, infaz anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, maskeli saldırgan park halindeki cipten iniyor. Ardından Nurçin'in aracına yaklaşan saldırgan önce dışarıdan iki el sonra aracın kapısını açarak iki el daha ateş ediyor. (ME- ÖY-
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