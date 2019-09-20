Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Ümraniye’de ormanlık alanda yangın paniği havadan görüntülendi

Ümraniye’de ormanlık alanda yangın paniği havadan görüntülendi

-Drone görüntüsü

Polis Yangın Paniği Ormanlı Polis Ekipleri 

--İtfaiye araçlarından detay
--Orman içerisinde inceleme detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye ‘de ormanlık alanda bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, çalışmalar havadan görüntülendi. Ümraniye Yeşil Vadi konakları arkasında bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenden ufak çaplı yangın çıktı. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri orman içinde yangının çıkış nedeni hakkında incelemeler yaptı. Yangının kimliği belirsiz kişiler tarafından çıktığı şüphesi üzerine polis ekipleri olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri başlattı. Polis ekipleri orman çevresinde devriye ekiplerini görevlendirdi. Yangın sonrası incelemeler havadan görüntülendi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı