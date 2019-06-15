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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ümraniye’de halk otobüsünün ortalığı savaş alanına çevirdiği kaza kamerada

Ümraniye’de halk otobüsünün ortalığı savaş alanına çevirdiği kaza kamerada

Kaza anı

İlk Müdahale Halk Otobüsü Alabalık Zincirleme Kaza Sağlık Ekipleri 

-kalabalık

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye’de iddiaya göre gaz pedalı sıkışan halk otobüsü kontrolden çıkarak önündeki minibüslere ve araçlara çarparak zincirleme kazaya sebebiyet verdi. 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde iddiaya göre gaz pedalı sıkışan halk otobüsü kontrolden çıkarak önünde bulunan minibüs ve otomobillere art arda çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapılırken durumlarının hafif olduğu öğrenildi. Meydana gelen kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otobüsün çarptığı otomobiller ileri savrularak önlerinde duran araçlara çarpıyor.
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