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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Ümraniye’de feci kaza: 1’i bebek 5 yaralı

Ümraniye’de feci kaza: 1’i bebek 5 yaralı

kaza

Alışveriş Güvenlik Önlemi Emniyet Şeridi Sağlık Ekipleri Alışveriş Merkezi 

-yaralı bebek
-itfaiye
-ambulans
-röportajlar

( İSTANBUL )-Ümraniye’ de bir araç önce direğe sonra dört araca çarptı İSTANBUL

- Ümraniye’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç önce direğe sonra park halindeki dört araca çarptı. Kazada biri bebek 5 kişi yaralandı. Kaza İnkilap Mahallesi, Küçüksu Caddesi üzerinde 15.30 sıralarında meydana geldi. Fatih Ö. hakimiyetindeki 34 JD 4452 araç ilk önce direğe çarptı. Hızını alamayan otomobil cadde üzerinde park halindeki 4 araca daha çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle 34 JD 4452 plakalı aracın içerisindeki şoför Fatih Ö. ile 3 kişi de araç içinde yaralandı. Yaralanan 4 kişi ve bir bebeği 112 sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Kaza sonrası park halindeki aracın içinde yaralanan bir bebek ile bir kişinin yakınları panik yaşadı. AVM’ye gezmeye gelen araç sahipleri ise kazayı görünce şaşkınlık yaşadı. Park halindeki arabası kazaya karışan Havva Durukan, “Eşimle beraber alışveriş merkezine çocuğumuzu eğlendirmeye getirmiştik. Geldiğimizde böyleydi” diye konuştu.
Kazayı evinin penceresinden gören Esra Yılmaz, "Yarım saat önce kamyon devrilir gibi bir ses çıktı. Hemen cama koştum arka arkaya 4 tane birbirine girmişti. Ortalık toz duman oldu. Arabadan bir bebek çıkardılar yaralıydı. Arabadan çıkan birinin ağzı kapalıydı panik yaşandı arabadan bir kişi çıkarmaya çalıştılar” diye konuştu.

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