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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ümraniye'de cep telefonu mağazasında soygun - İSTANBUL

Ümraniye'de cep telefonu mağazasında soygun - İSTANBUL

- Zanlıların otomobilden inmesi ve iş yerininin kepengini kırarak içeri girmesi - Zanlıların iş yerinde hırsızlık yapması - İş yerinin kırılan kepengi ve cam kapısıÜmraniye'de cep telefonu mağazasından soygun - Mağazadan 10 bin liralık elektronik eşya ve bir miktar para çalarak kaçan soyguncular iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiİSTANBUL (AA) - Ümraniye'de bir cep telefonu mağazasından 10 bin lira değerinde elektronik eşya ve bir miktar para çalındı.Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tavukçu Yolu Caddesi'ndeki mağazanın önüne gelen soyguncular, kilidi kırıp içeri girdi.Soyguncular, 10 bin liralık elektronik eşya ve bir miktar para çaldıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.İş yerinin alarmının devreye girmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, mağazada incelemelerde bulunarak zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.Güvenlik kamerası kayıtlarında, beyaz renkli bir araçla mağazanın önüne gelen 4 kişinin ellerindeki levyelerle kepengi ve ardındaki cam kapı kilidini kırarak içeri girdiği, soygunu gerçekleştirmelerinin ardından uzaklaştığı görülüyor. Görüntülerde, aracı kullanan kişinin etrafı gözetlemesi de yer aldı.

Akalan Elektronik Eşya Hırsız Cep Telefonu Polis Ekipleri 

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