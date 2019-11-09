Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ümraniye'de camiden hırsızlık iddiası - İSTANBUL

Ümraniye'de camiden hırsızlık iddiası - İSTANBUL

- Camiden hırsızlık - Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleriÜmraniye'de camiden hırsızlık iddiası - Şüphelilerin camiden bin 160 lira ve 1 dizüstü bilgisayar çaldığı belirlendiİSTANBUL (AA) - Ümraniye'de camiden bin 160 lira ve 1 dizüstü bilgisayar çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 Ekim'de Ihlamurkuyu Mahallesi'nde bir camiden bin 160 lira ve 1 dizüstü bilgisayarın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı yapan şüphelilerin 18 yaşından küçük M.B. ve C.A. olduğunu belirledi.Zanlılar, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Akalan Güvenlik Kamerası Dizüstü Bilgisayar Hırsız Avcılık 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı