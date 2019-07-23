Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Ümraniye’de binanın çatısının alevlere teslim olduğu anlar kamerada

Ümraniye’de binanın çatısının alevlere teslim olduğu anlar kamerada

Alevli görüntü

Doğalgaz Kamera Küçük Çocuk Doğalgaz Kutusu Cep Telefonu 

-İzleyen vatandaşlar
-İtfaiyenin müdahalesi
-Yangından kurtulan 2 çocuk ve küçük çocuk ile röp.
-Komşuları uyaran gençlerle röp.

( İSTANBUL )- Yangından kurtulan çocuklar anne ve babalarına böyle sarıldı İSTANBUL

- Ümraniye’de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Binanın üçüncü katındaki dairede bulunan çocuklar, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle evden çıkarıldı. Yangından kurtulan çocuklar anne ve babalarına gözyaşları içinde sarıldı. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ümraniye Huzur Mahallesi Taşova Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken, çevreyi yoğun duman kapladı. Yangını gören ve binanın bulunduğu sokakta oturan vatandaşlar, en üst kattaki evde oturan aileyi uyarmak için seferber oldu. Mahalleli binadan içeri girip bina sakinlerini bağırarak uyardı. En üst kattaki evde yaşayan iki çocuk ise bağırışlar üzerine kendilerini güçlükle dışarı attı. Yangın sırasında en üst kattaki evde bulunan ve komşularının uyarıları sayesinde kendilerini dışarı atan çocuklardan biri, korku dolu o anları “Ablam ve ben evdeydik. Bilgisayar oynuyorduk. Kapıyı çaldılar, açtık. ‘Çatı yanıyor, hemen herkes aşağı insin’ diye bağırdılar. Biz de hemen aşağı indik” diyerek anlattı. Yangının şokunu yaşayan abla ve kardeşin, olay yerine gelen anne ve babalarına sarıldığı anlar da kameraya yansıdı. Yangını dışarıdan gören ve binaya girerek içeride yaşayanları uyaran Emrah Kaptan ile Ahmet Akmeşe de olayı İHA’ya anlattı. İki genç, öncelikle binaya ait doğalgaz kutusuna müdahale ederek gazı devre dışı bıraktıklarını, sonra da içeri girerek komşularını uyarıp çocukları ve değerli eşyaları dışarı çıkarmaya yardımcı olduklarını söyledi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler bir süre sonra söndürülerek soğutma çalışmalarına geçildi. Çatının ise tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Binanın çatısının alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çatı alevli bir şekilde yanıyor ve çevreye yoğun duman yayılıyor.
İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
5 Yaşında Tam 80 Kilo5 Yaşında Tam 80 Kilo
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı