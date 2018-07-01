Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Ümit Besen ve Pamela Bursa’yı salladı

Ümit Besen ve Pamela Bursa’yı salladı

KONSERDEN DETAYLAR

Fantezi Arabesk Rock 

-PAMELA VE ÜMİT BESEN BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEMESİ
-SANATSEVERLERİN ALKIŞLAMASI

( BURSA ) - BURSA

- Uluslararası Bursa Festivali’nde sahne alan Ümit Besen ile Pamela müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) koordinasyonuyla gerçekleşen 57. Uluslararası Bursa Festivali Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Yaklaşık 3 bin kişinin takip ettiği konserde arabesk-fantezi müziğinin usta yorumcusu Ümit Besen ile Türk rock müziğin usta ismi Pamela aynı sahnede buluştu. Güçlü sesiyle dikkat çeken Besen, ‘Nikah Masası’, ‘Hangimiz Sevmedik’ gibi bir çok sevilen parçalardan oluşan özel repertuvarıyla sevenlerine muhteşem bir gece yaşattı. Söylediği şarkılarla hayranlarının gönlünü fetheden Pamela ve Besen ‘Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi’ parçasıyla büyük alkış aldı. (AÇ-
İlgili Foto Galeriler
Şarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son haliŞarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son hali
Kibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyorKibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyor
88'nci Oscarlar sahiplerini buldu88'nci Oscarlar sahiplerini buldu
Murat Göğebakan Foto GaleriMurat Göğebakan Foto Galeri
56. Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu56. Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu
Teoman EvlendiTeoman Evlendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı