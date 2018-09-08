Uluslararası Su Sporları Festivali başladı

-Su topu oyunu

-Denizdeki şovdan görüntü

-Müzik eşliğinde spor yapanlar

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( İSTANBUL )- Su topu müsabakası renkli görüntüler oluşturdu- İstanbullular, festival alanını doldurdu İSTANBUL



- Uluslararası Su Sporları Festivali, İBB Maltepe Orhangazi Şehir Parkı Su Sporları Alanı’nda başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından bu yıl ilk kez uluslararası statüde düzenlenen Su Sporları Festivali başladı.

İBB Maltepe Orhangazi Şehir Parkı Su Sporları Alanı’nda 8-9 Eylül tarihleri arasında organize edilen festival, müzik eşliğinde sabah sporları ile başladı.

Renkli görüntülerin oluştuğu festivalde gerçekleştirilen Su Topu Müsabakası kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte denizde yapılan şov nefesleri kesti. Su sporları festivalinin bu yıl 4'üncüsünün düzenlendiğini belirten İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, “Bu sene bizim için daha önemli çünkü hem Uluslar arası düzeye taşıyoruz hem de vatandaşlarımızın katılımına açıyoruz. Bu sene İstanbullulardan çok yoğun bir katılım bekliyoruz. 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızın kendini bulabileceği etkinliğimiz var” dedi.

Söyleşiler, sahne performansları, eğlenceli etkinlikler, yarışmalar ve konserlerin yer alacağı festival alanında aileler ve çocuklar için su savaşı, balon sapanı, şişme balonla atlama, survivor parkuru, kürek-yelken simülasyonları ve kum havuzu gibi pek çok etkinlik sunuluyor.

