Uluslararası Sinema ve Gençlik Kongresi başladı

( ESKİŞEHİR )- Kongrede farklı coğrafyalardan 40'a yakın bildiri yer alacak- İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr. Nezih Orhon:- "Gençlerin sinema bağının zayıf olduğunu gördük"- Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aytekin Can:- "Gençlik ve sinema ana temalı, alt başlığı da göç temalı bu kongre Türkiye'de ilk defa düzenleniyor" ESKİŞEHİR



- Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından gençlerin sinemaya ilgisi ve yatkınlığını arttırmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Sinema ve Gençlik Kongresi başlatıldı. İletişim Bilimleri Fakültesi Frig Salonunda açılışı yapılan kongreye, Türkiye ve dünyanın birçok farklı coğrafyasından gelen akademisyenler katıldı.

Gençlerin sinemaya ilgisinin, temsiliyetinin ve sesinin daha çok çıkması amacıyla gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek kongrede, Colombia'dan Polonya'ya birçok farklı coğrafyadan başta sinema üzerine olmak üzere 40'a yakın bildiri yer alacak. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle kentteki 4 liseden öğrenciler kongreye katılarak sinema üzerine düşüncelerini paylaşacak. "Gençlerin sinema bağının zayıf olduğunu gördük" Uluslararası Sinema ve Gençlik Kongresi hakkında konuşan İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr. Nezih Orhon, çok özgün iki özneyi bir araya getirdiklerini belirterek, "Bu bizim için büyük kitlelerin olmasını beklediğimiz bir kongre değil. Biz gerçekten çok özgün iki özneyi bir araya getirmeye karar verdik. Bunlardan bir tanesi sinema, bir tanesi de belki sinemanın en önemli hedef kitlelerinden bir tanesi olan gençler. Şunu düşündük, gençlerin bir potansiyeli var, kendilerini ifade etmek, anlatmak istiyorlar. Bunun yolu bazen filmler, romanlar, hikaye ve şiirlerle geçiyor. Bir de sinemanın potansiyeli var, özellikle gençler adına bir potansiyeli var. Gençlerin rolleri, temsiliyeti, sesi nasıl çıkıyor sinemada? Bu anlamda biz baktığımızda bu bağın zayıf olduğunu gördük. Yani bu konuda araştırma yapılmasını gerektiğini, çalışmalar yapılmasını hissettik. Dolayısıyla Uluslararası Sinema ve Gençlik Kongresini başlattık. Sadece üniversite gençliği olarak da algılamamak gerekiyor. Bu coğrafyalar içerisinde özellikle liselerden bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı il müdürlüğüne de çok teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde bizlere rehberlik ve önderlik ettiler. Eskişehir'den 4 lise bu alanda gelip düşüncelerini, kendilerini filmler nasıl temsil ediyor, gençler sinemadan ne bekliyor, sinema daha iyi bir rol nasıl oynayabilir, gençler bir yandan da sinema için ne yapabilir bunları tartışacaklar. Colombia'dan Polonya'ya kadar farklı coğrafyalardan 40'a yakın bildiri var. 50 civarında katılımcı var. Bu konuda çok şanslıyız. Kongre 6-7-8 Mart'ta olacak. Bugün başlıyor, Cuma günü akşamüstüne kadar devam edecek" ifadelerini kullandı. "Gençlik ve sinema ana temalı bir kongre" Kongreye katılan Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aytekin Can ise, Türkiye ilk kez düzenlenen bir kongre olduğuna dikkat çekerek, "Gençlik ve sinema ana temalı bir kongre, alt başlığı da göç temalı. Bu Türkiye'de ilk defa düzenlenen bir kongre. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinin bunu başarması çok önemli. Zaten katılanlarla genelde genç akademisyenler. Konya Selçuk Üniversitesinden de 10'a yakın akademisyen bu kongreye katılıyor. Böyle bir kongrenin başlaması bence önemli ve sinema, belgesel konusunda, televizyon alanında da bildiriler var. Ama ağırlık olarak sinema olacak. Bu kongrenin ileride devam edeceğine inanıyorum, çünkü Anadolu Üniversitesinin başka kongreleri de var. Nezih ve Erhan hoca inşallah bu kongreyi de devam ettireceklerdir" dedi.

