Uluslararası Radyocular Birliği'nden İHA'ya En İyi Haber Ajansı ödülü İzle



- Uluslararası Radyocular Birliği tarafından 10 ‘uncusu düzenlenen ‘Uluslararası alkışı hak edenler ödülleri’ kapsamında "En iyi haber ajansı' klasmanında ödül, İhlas Haber Ajansı'na verildi.

Gölbaşı Vilayetlerevi'nde bu yıl 10’uncusu düzenlenen ‘Uluslararası Alkışı Hak Edenler Ödülleri’ töreninde İhlas Haber Ajansı 'En iyi haber ajansı' ödülünün sahibi oldu. Birçok siyasetçi, iş adamı, radyocu ve gazetecilerin katıldığı törene, İhlas Haber Ajansı adına ödülü İHA muhabiri Mehmet Kalay aldı.

