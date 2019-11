Uluslararası Feminİstanbul şiir festivali Kartal’ da gerçekleştirildi

-Başkanın konuşması

-Ödül töreni

-Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kartal Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonuyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Kadın Şiiri Festivali Femin İSTANBUL ’a ev sahipliği yaptı.7-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 3 gün süren “Femin İSTANBUL ” Uluslararası Kadın Şiiri Festivali Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Festivalin ödül töreni ise 8 Kasım Cuma günü gerçekleştirildi ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na onur ödülü verildi.

Törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yanı sıra 26. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, şairler, yazarlar ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.

UNESCO’ya bağlı WFP’nin gözetiminde yapılan “Femin İSTANBUL ” Kadın Şiiri Festivali’ne dünyanın her yerinden şairler katıldı.

Festival kapsamında, Hindistan, İran, Arap ülkelerinin her biri, İtalya, İspanya, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, İngiltere, Sırbistan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Almanya ve Macaristan’dan gelen şairler, kendi ülkelerindeki kadınların sorunlarını şiirle dile getirdi. Festivalin açılışı AGON Dans Topluluğu’nun hazırlamış olduğu dans gösterisi ile başladı.

Festivalde şair-yazar Dilruba Nuray Erenler ve Op. Dr. Hilal Karahan kadınların yaşamış oldukları sorunlar ve kadına karşı bakış açısı hakkında birer konuşma gerçekleştirdi. Bu yıl “Şiir Şiddeti Yener” sloganı ile düzenlenen festivale yurtdışından da pek çok şair katıldı.

Femin İSTANBUL tarafından onur ödülüne layık görülen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na ödülünü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel takdim etti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel burada yaptığı konuşmada, “Hepiniz hoş geldiniz. İyi ki buradasınız. İyi ki şiiri konuşuyoruz. İyi ki sanatı konuşuyoruz. Bugün kadınlarımızın ortaya koyduğu bu güzel etkinlikte olmaktan ve bunu destekliyor olmaktan hem mutlu hem de gururluyuz. Kadınlar toplumun her alanında elbette olmalı. Onlar yöneten sıfatıyla olduğu takdirde hem cesaret, hem merhamet, hem adalet, hem eşitlik her alan da bunun katkılarını ve faydalarını görüyoruz. Bu anlamda temsiliyet çok önemli. Bugün buna ev sahipliği yaptığımızdan dolayı ayrıca mutlu ve gururluyuz. İşin güzel tarafı şu; başkanlıklar bir kenara âlemde hoş bir seda bırakabilmek, güzel eserler ortaya koyabilmek, hizmet edebilmek, bunun keyfini sürebilmek çok kıymetli ve önemli. Biz de bu şiarla yolumuza devam ediyoruz. Aydınlık Türkiye için koşmaya koşturmaya devam ediyoruz. Bunun için elbette ki yiğit kadınlara da ihtiyaç çok fazla bu yüzden bütün katılımcılara şairlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Festivalin onur ödülünü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in elinden alan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Femin İSTANBUL başlığıyla düzenlenmiş bir şiir festivalinde bulunmanın çok kıymetli olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından devam eden şiir festivalinde Yakacık Fen Bilimleri Koleji öğrencileri, şairlerin özgeçmişlerini ve festival için yazmış oldukları şiirleri okudu. Şiirlerin okunmasının ardından Uzm. Dr. Tezer Nur Gücüklüoğlu, akordeon ile çaldığı tangolarla festivale renk kattı.



loading...