Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Uluslararası Denizcilik Zirvesi - Bakan Arslan - İSTANBUL

Uluslararası Denizcilik Zirvesi - Bakan Arslan - İSTANBUL

- Programdan detaylar - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın konuşmasıUluslararası Denizcilik Zirvesi - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: - "Komşu ülkelerde mağdur ve mazlum edilen sivil vatandaşların haklarının onlara iade edilmesi, daha da önemlisi sivil vatandaşların tekrar kendi topraklarında, köylerinde, ilçelerinde yaşayabilmeleri adına olağanüstü bir mücadele veriyoruz"İSTANBUL (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Komşu ülkelerde mağdur ve mazlum edilen sivil vatandaşların haklarının onlara iade edilmesi, daha da önemlisi sivil vatandaşların tekrar kendi topraklarında, köylerinde, ilçelerinde yaşayabilmeleri adına olağanüstü bir mücadele veriyoruz." dedi.
Bakan Arslan, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen ve gün boyu süren Uluslararası Denizcilik Zirvesi'nin gala yemeğine katıldı.
Gecede konuşan Arslan, Türkiye'nin denizcilik sektöründe sağladığı ilerlemelere değinerek, artık dünyada denizcilik alanında söz sahibi olduklarını söyledi.

Gün boyunca denizcilikle ilgili konuşulduğunu dile getiren Arslan, verimli bir etkinlik geçirildiğini ifade etti.
Arslan, Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, "Komşu ülkelerde mağdur ve mazlum edilen sivil vatandaşların haklarının onlara iade edilmesi, daha da önemlisi sivil vatandaşların tekrar kendi topraklarında, köylerinde, ilçelerinde yaşayabilmeleri adına olağanüstü bir mücadele veriyoruz." diye konuştu.
Mehmetçik'in orada hayatı pahasına mücadele verdiğini dile getiren Arslan, "Bu mücadelede eğer şehitlerimiz varsa biliniz ki bu terör örgütleriyle mücadelemizden kaynaklı değildir. Oradaki sivil vatandaşların herhangi birinin burunlarının dahi kanamaması için gösterdiğimiz hassasiyetlerden kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı. - "Haklı Türkiye'nin sesi olun"Bakan Arslan, yabancı konukların bu hassasiyeti bilmelerini istediğini kaydederek, "Siz de lütfen başka platformlarda dostlarımız olarak Türkiye'nin sesi olun. Bunu çok önemsiyoruz." dedi.
Arslan, gün boyu süren etkinliğe yaptığı katkılar dolayısıyla Uluslararası Denizcilik Örgütü (İMO) Genel Sekreteri Kitack Lim ile diğer konuklara teşekkür etti.Açılışına Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı etkinlik kapsamında sabahtan bu yana önemli konuşmacıların yer aldığı "Denizciliğin Rotası ve Küresel Trendler", "Denizcilikte Dijital Dönüşüm", "Deniz Ticaretinde Büyüme ve Fırsatlar: Deniz Fırsatlar Yaratır", "Denizin Kalbi: Çevre" başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

Şehit Denizcilik Sektörü Mazlum Erimli Hassasiyet 

İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı