Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali - ANKARA

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali - ANKARA

- Çubuk Çayı Vadisi'nde kurulan Çubukabad Park ve Festival Alanı - Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın esnaf ve vatandaşlarla sohbet etmesi - AYBÜ Rektörü İbrahim Aydınlı'nın karpuz kesmesi - Gazi Antep Halk Oyunları ve Fomget Halk Oyunları gruplarının gösterileri - Ebru Yaşar konseri - Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın Ebru Yaşar'a turşu ikram etmesi - Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın sanatçıya hediye vermesi Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür FestivaliANKARA (AA) - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Ankara 'nın Çubuk ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'ni ziyaret etti.Çubuk Çayı Vadisi'nde kurulan Çubukabad Park ve Festival Alanı'nda gerçekleştirilen festivalin üçüncü gününde, Rektör Aydınlı ve öğretim üyeleri, tanıtım ve satış için kurulan stantları gezdi.Çubuk Ziraat Odasının ilçede yetiştirilen meyve, sebze ve tarımsal ürünlerin tanıtımının yapıldığı standını ziyaret eden Aydınlı, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve THY Bölgesel Uçuşlar Başkanı Said Şamil Karakaş ile vatandaşlara karpuz ve hedik dağıttı.
Aydınlı, ilçe merkezindeki yerleşkede gastronomi ve mutfak sanatları bölümünü açacaklarını söyledi.

Önümüzdeki süreçte Çubuk ile ilgili çok güzel gelişmelerin olacağını ifade eden Aydınlı, şunları kaydetti:"İnşallah bunları anlatmak için önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacağız. Orada uzun uzun yeni gelişmeleri anlatacağım. Çubuk merkezdeki yerleşkenin değerlendirilmesi noktasında birkaç çalışmamız olacak. Bunların hepsini konuşacağız. Çubuk bizim ve üniversitemiz için çok önemli. Bu yıl üniversite açılamadan turşu kurduk. İnşallah üniversitemizin açılış töreninin ardından turşuları öğrencilerimize ikram edeceğiz."Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, festival süresince ilçenin hamur işi ve yemeklerinin satışa sunulduğu stantları gezerek katılımcılara hayırlı ve bereketli olmasını diledi.Çubuk etinden yapılan dönerlerin başına geçen ve döner kesen Demirbaş, hem vatandaşların hem de esnafın mutlu olmasının kendilerini de mutlu ettiğini dile getirdi.Festivallerini ziyaret eden ve destek veren herkese teşekkür eden Demirbaş, festivalin tüm ilçeye büyük katkısı olduğunu ve her yıl çıta yükselterek festivallerini yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Gaziantep Halk Oyunları ve Fomget Halk Oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu festivalde, Ahmet Yılmaz ve Ebru Yaşar sahne aldı.Yaklaşık 20 bin kişinin izlediği Ebru Yaşar konseri, 2 saat sürdü. Konser sonunda Belediye Başkanı Demirbaş, sanatçıya turşu ikram ederek, Çubuk Agat taşından kolye hediye etti.

Açılış Töreni Astronomi Toplantı Festival Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Hindistan'da Renkli Holi FestivaliHindistan'da Renkli Holi Festivali
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı