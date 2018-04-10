Uluslararası caretta nöbetinin gönüllü ordusu - MUĞLA
- Dalyan’daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinin girişi - Merkezdeki caretta carettalardan görüntüler - Vatandaşların Caretta carettaları izlemesi - DEKAMER Proje Asistanı Ayfer Şirin'in açıklaması - DEKAMER’e gönüllü olarak Tunus’tan gelen Norven Abdurrahiy'in açıklamasıUluslararası caretta nöbetinin gönüllü ordusu - İztuzu Plajı'na yumurtlamaya gelen caretta carettaların bakım ve korunması için görev almak üzere farklı ülkelerden şu ana kadar yapılan 250 başvuru, merkezin 200 kişilik limitini şimdiden aştı - DEKAMER Proje Asistanı Şirin: - "Geçen yıl Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden yaklaşık 300 gönüllü başvurusu vardı. 8 ülkeden gelen gönüllülerle birlikte önemli çalışmalar yaptık. Bu yıl ise şimdiye kadar 250 başvuru oldu. Bu sayı önümüzdeki günlerde 500'ü bulur"MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Muğla 'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'na yumurtlamaya gelen caretta carettaların bakım ve korunması için görev almak üzere farklı ülkelerden şu ana kadar yapılan 250 başvuru, merkezin 200 kişilik limitini şimdiden aştı.Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki üniversitelerden Muğla 'ya gelen gönüllü gençler, Dalyan'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) caretta carettaların bakım, yumurtlama ve korunmasında gönüllü görev yapıyor.DEKAMER Proje Asistanı Ayfer Şirin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin Türkiye'de ve uluslararası alanda ismini duyurarak, gönüllülerle önemli çalışmalar yaptığını söyledi.
Şirin, DEKAMER'in gönüllülük esasına göre hizmet verdiğini ifade ederek, "Geçen yıl Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden yaklaşık 300 gönüllü başvurusu vardı. 8 ülkeden gelen gönüllülerle birlikte önemli çalışmalar yaptık. Bu yıl ise şimdiye kadar 250 başvuru oldu. Bu sayı önümüzdeki günlerde 500'ü bulur. Bu aylardan sonra daha çok başvuru alıyoruz. Şimdiden temmuz ve ağustos aylarımız dolmuş durumda." dedi. Gönüllülerin yoğun olarak yaz döneminde geldiğini vurgulayan Şirin, kış döneminde de gelenlerin olduğunu, yaz mevsimindeki 4 aylık dönemde 100 kişilik grubu aldıklarını yılın diğer aylarında da 100 kişilik grupla çalışma yürüttüklerini bildirdi.Şirin, merkeze başvuruların ocak ayında başladığını belirterek, alacakları gönüllülerde İngilizce bilme, doğaya olan ilgi, eski gönüllük tecrübeleri gibi koşullar aradıklarını, kabul edilen gönüllülerin ise merkezdeki alanda kurdukları çadırda kaldıklarını ifade etti. Şirin, merkezde gönüllü olmak isteyenlerin web sitesindeki formu doldurarak, başvuru yapabildiğine işaret etti.Merkezde gönüllülerin ekiplere ayrıldığını kaydeden Şirin, şöyle devam etti:"Gönüllüler 4 ekip halinde çalışıyor. Burada gönüllülere rehabilitasyon, arazi, bilgilendirme ve destek eğitimleri veriliyor. Özellikle arazi ekibi gece boyu kumsalda çalışarak yuvaların koruma işlemini yapıyorlar. Rehabilitasyon ekibi carettaların tedavisine de yardımcı oluyor. Destek ekibi kamp alanının temizliğinden işleyişine kadar her alanda var.""Caretta carettaların bulundukları alanda korunması için dünya gençlerinin işbirliğine ihtiyacımız var. Merkezimize ABD, İngiltere ve Almanya'nın yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden gelen gönüllülerimiz var." diyen Şirin, bu yıl daha önce hiç başvuru almadıkları yeni ülkelerden de başvurular olduğunu dile getirdi. - Tunus'tan geldi caretta carettaları bekliyorDEKAMER'e gönüllü olarak Tunus'tan gelen Norven Abdurrahiym, geçen yaz da Dalyan'a geldiğini ve bir ay caretta carettaların korunmasına yardımcı olmak için merkezde gönüllü çalıştığını söyledi.
Türkiye ve Dalyan'ı çok sevdiğini bu nedenle daha uzun süre gelmeye karar verdiğini aktaran Abdurrahiym, şöyle konuştu:"Burada doğa, plaj ve insanlar çok iyi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen arkadaşlarımızla birlikte caretta carettaların yumurta bırakması için kafesler hazırlıyoruz. Rehabilitasyon çalışmalarına katılıyoruz. Gelen ziyaretçilere sunum yapıyoruz. Bu yıl 5 ay Dalyan'da kalacağım ve bunun için çok mutluyum. Carettaların yanı sıra tüm türlerin korunmasından yana yapılacak her türlü çalışmaya katılmak için gönüllüyüm. Burada hayatımda yaptığım en güzel işlerden birini yaparak carettaları bekliyor, onların sağlığına kavuşması için çaba gösteriyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Bundan sonra gönüllü olarak her yıl buraya gelmek istiyorum. Türkiye'yi çok sevdiğim için buradaki arkadaşlarımdan da Türkçe öğrenmeye çalışıyorum."Caretta carettaları yumurtlarken gördüğünü ve bu anı unutamadığını aktaran Abdurrahiym, gün boyunca arazide ve rehabilitasyon merkezinde çalışma yaptığını dile getirdi. DEKAMER'de görev yaptığı için kendini çok şanslı hissettiğini belirten Abdurrahiym, merkeze tüm dünya gençlerinin başvurup bu heyecanı yaşamasını istedi.DEKAMER, Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre ve Koruma Kurumu Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Dalyan Belediyesi ile Pamukkale Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde 2008 yılında kuruldu.