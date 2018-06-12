'Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali' - AMASYA
"Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" - AMASYA - Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali - Festivale katılanlardan görüntüler - "Atatürk ve Bayrağa Saygı" yürüyüşü - Meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması - Amasya Valisi Osman Varol'un konuşması - Yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerinin gösterisi - Kortej yürüyüşü"Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" - Amasya 'da düzenlenen festival "Atatürk ve Bayrağa Saygı" yürüyüşüyle başladıAMASYA (AA) - Amasya 'da düzenlenen Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali başladı. Festival öncesinde Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinde karşılandığı Cülüs Tepe'den Yavuz Selim Meydanı'na kadar "Atatürk ve Bayrağa Saygı" yürüyüşü yaptı.Meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Atatürk'ün Amasya 'ya gelişinde halka hitabı okundu.Vali Varol, yaptığı konuşmada, ecdatlarının sergilediği olağanüstü gayrete ve milli mücadeleye tam destek veren Amasya lılara saygının ifadesi olarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Amasya 'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden yolda önemli bir kilometre taşı olduğuna dikkati çeken Varol, şöyle konuştu:"Bu kapsamda her yıl Valiliğimiz ve Amasya Belediye Başkanlığımızın ortak çalışmaları ile düzenlenen Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Etkinlikleri içinde düzenlenen tarih, kültür ve sanat etkinlikleri büyük önem taşımaktadır. 2 - 22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Etkinlikleri ile aynen devam etmektedir. Etkinliklerin, Amasya ’ya ve Amasya lıya yakışır şekilde büyük bir coşku ve heyecanla kutlanabilmesi için bu yıl da çok çeşitli programlar hazırlanmıştır."Konuşmaların ardından yerli ve yabancı halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Festivalin ilk günü tören geçişiyle tamamlandı.Fotoğraf sergileri, konserler ve yarışmalarla devam edecek festival 22 Haziran'da sona erecek.