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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ulugöl'deki çivisiz mescit ibadete hazır - ORDU

Ulugöl'deki çivisiz mescit ibadete hazır - ORDU

- Çivisiz mescitten genel görünüm - Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert'in mescidi incelemesi - Mescitteki son hazırlıklardan detaylar - Ulugöl'den detaylar - Belediye Başkanı Ali Kemal Mert'in açıklamasıUlugöl'deki çivisiz mescit ibadete hazır - Dört mevsim ziyaretçilerini büyüleyen Ordu 'nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl'e yapılan 80 kişilik ahşap mescidin inşası sona erdi - Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert: - "Bu tabiat ortamında çivisiz ve ahşap bir mimaride mescidin olmasından daha tabii bir şey olamazdı"ORDU (AA) - Türkiye'nin 36'ncı tabiat parkı olan Ordu 'nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl'e inşa edilen 80 kişilik çivisiz ahşap mescidin yapımı tamamladı.Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, yarın cuma namazı ile ibadete açılacak mescitte incelemelerde bulundu.Başkan Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yaklaşık 3,5 ay önce yapımına başlanan mescidin tamamlandığını söyledi.

Ahşap ve çivisiz olarak inşa edilen mescitte, 80 kişinin aynı anda ibadet yapabileceğini anlatan Mert, "Yarın Ulugöl'ü ziyarete gelen vatandaşlarımızla beraber ilk cuma namazımızı burada kılmış olacağız. Bu vesileyle halkımızı buradaki ilk cuma namazı için Ulugöl mescidine davet ediyoruz." dedi.
Ulugöl'ün tabiatını bozmamak için yeni yapılan her şeyin doğal olmasına dikkat ettiklerini belirten Mert, şunları kaydetti:"Tabiat parkı olmasından dolayı burada her şey tabii. Orman içerisinde yeşiliyle, ağacıyla, gölüyle güzelliklere sahip bir ortam. Ayrıca ilçemizde 740 yıllık bir çivisiz cami var. O da turizme kazandırdığımız bir tarihi kültürel mirasımız. Bu tabiat ortamında çivisiz ve ahşap bir mimaride mescidin olmasından daha tabi bir şey olamazdı. Aynı zamanda hanımların da namaz kılabileceği bir bölüm var. Tamamen teknolojik olarak çağın bütün teknik imkanlarıyla donatıldı. Isıtma ve ses sitemiyle rahat bir ortam oluşturuldu."

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