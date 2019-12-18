Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmaları sırasında ceset bulundu

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( BURSA )- Kayıp dağcıları arama kurtarma çalışmalarının 17'nci gününde ceset bulundu BURSA



- Bursa Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sırasında bir ceset bulundu. Uludağ'da daha önce Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında görülen cesetle ilgili kimlik tespit çalışması başlatıldı. Savcının incelemesinin ardından cesedin vinçli helikopter ile indirileceği öğrenildi. Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için devam eden arama çalışmalarının 17'nci gününde yeni gelişme yaşandı. Arama çalışmaları sırasında bir ceset bulundu. Daha önce Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında bulunan cesetle ilgili kimlik tespit çalışması başlatıldı. Bulunan cesedin savcılık incelemesinin ardından vinçli helikopter ile zirveden indirileceği öğrenildi.



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