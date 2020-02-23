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23 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu...Pistler doldu, teleferikte uzun kuyruklar oluştu

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu...Pistler doldu, teleferikte uzun kuyruklar oluştu

teleferik detayı

Hava Sıcaklığı Hafta Sonu Kar Kalınlığı Teleferik Kar Yağışı 

-uzun kuyruklardan detaylar
-vatandaşlarla röportaj
-kayakçılardan detaylar
-pistlerden detay

( BURSA ) BURSA

- Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Uludağ’dan Bursa’ya dönüş için teleferikte uzun kuyruklar oluşurken, kayakçılar ise sisli havaya rağmen pistlere akın etti. Kış ve kayak turizminin gözde mekanlarından Uludağ’da hafta sonu sisli havaya rağmen yoğunluk yaşanıyor. 140 santimetre kar kalınlığında kayak keyfi yapan tatilciler, sezonun bitmesine az bir zaman kala Uludağ’ın tadını çıkartıyor. Acemi kayakçılar ise her zaman olduğu gibi pistlerde renkli görüntüler oluşturdu. Otellerde doluluk oranları hafta sonu yüzde 100’lere ulaşırken, günü birlikçiler de araçları ve teleferikle zirveye çıkıp karda gönüllerince eğlendi. Termometreler hava sıcaklığını -7’lerde gösterirken, zaman zaman zirvede sis ve kar yağışı etkili oluyor. Öte yandan Uludağ’dan Bursa’ya dönmek için teleferiğe vatandaşlar akın etti. Bilet alıp sıraya geçen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu. Teleferikle Uludağ’a gelen vatandaşlar da teleferikle Bursa’ya inmenin çok keyifli olduğunu dile getirdi. İlk defa Uludağ gelen tatilciler de soğuk havaya rağmen zirveyi çok sevdiklerini söylediler.
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