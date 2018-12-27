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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Uludağ'da dağcılar kış uykusuna yatmayan ayıları görüntüledi

Uludağ'da dağcılar kış uykusuna yatmayan ayıları görüntüledi

ayıların görüntüsü

( BURSA -ÖZEL) BURSA

Sosyal Medya Kış Uykusu Ayı Yavrusu Cep Telefonu Çalışan Anne 


- Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'ın tepelerine tırmanan dağcılar, kış uykusuna yatmayan ayıları görüntüledi. Haftasonu tatilini değerlendirmek için sabahın erken saatlerinde Uludağ'ın güneyinde kalan Aras Şelalesine çıkan Timsahlar Trekking Grubu ve A.V.P Cihan Spor Kulübü üyeleri kış uykusuna yatmayan ayıları görüntüledi. Ayıların Aras Şelalesi'nin yanından çıktıklarını gören dağcılar, o anları cep telefonuyla kayıt altına alındı. Vadinin arkasına doğru çıkan ayılar bir süre sonra gözden kayboldu. Geçen yıl Bursa İl Temsilcisi Nazif Makas sosyal medya hesaplarından yaptığı ikazda, Uludağ'ın güney yamacında bulunan Aras Şelalesi'ne gideceklere bölgede dolaşan ayı yavrusu ve onu korumaya çalışan annesi olduğu konusunda uyarılar da bulunmuştu.
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