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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Turhan Azerbaycan’da

- Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Turhan Azerbaycan’da

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Alışveriş İletişim Ziyaretçiler Siber Güvenlik Kalamış 

-Fuarın açılışından görüntüler ve detaylar
-Açılış konuşması
-Detay
-Bakan Turhan’ın standları gezmesi
-Detaylar
-Türk standını gezmesi
-Detay
-Standlardan ve fuardan görüntüler
-Azerbaycan-Türkiye-Rusya-İran dörtlü bakanlar toplantısı
-Heyetlerden detaylar
-Ulaştırma ve altyapı bakanı Mehmet Cahit Turhan’dan detaylar
-Ulaştırma ve altyapı bakanı Mehmet Cahit Turhan röp.
-Detay

( BAKÜ ) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Azerbaycan’da BAKÜ

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’a geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de “Bakutel-2018” Uluslararası Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Fuarı’nı ziyaret etti. Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen ‘Bakutel-2018’ fuarında Azerbaycan, Rusya, Çin, Türkiye ve İran başta olmak üzere 20 ülkeden 230’a yakın şirket yer alıyor. Fuara Azerbaycan, Türkiye, Rusya, İran, Polonya başta olmak üzere 10 ülke ulusal stantlarıyla katıldı.
TÜRKSAT, PTT AVM, HAVELSAN ve Lifecell’in bulunduğu Türkiye ulusal standını ziyaret eden Bakan Mehmet Cahit Turhan, görevlilerden bilgi aldı. Turhan fuarı gezdikten sonra Azerbaycan, Türkiye, Rusya ve İran Bakanları toplantısına katıldı.
Toplantıda posta, startup, fiber optik ağların geliştirilmesi, siber güvenlik ve uydu hizmetleri konusunda görüşmeler gerçekleştirildi.
Toplantıdan sonra açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Cahit Turhan, ”Fiber optik hatların, uydu haberleşme sistemlerinin tabii büyüyen, hızlı gelişen bir alanda bazı sorunlarda gündeme geliyor. Bununla ilgili siber güvenlik alanında da beraber işbirliği içerisinde olmamız gerektiğini belirtmek isterim. Bugün Bakü’de bu alanda büyük bir fuar düzenlenmiş. Bu sahada hizmet veren firmalarımız, şirketlerimiz yaptıkları ürünleri, geliştirdikleri hizmet alanlarını burada sunma fırsatı yakaladılar. Karşılıklı fikir alışverişi ticaret, yapma imkanlarını da bu fuar vesilesiyle yakalamış bulunuyoruz” dedi.
Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edilen Bakan Turhan programı kapsamında bugün Bakü’de düzenlenecek Bilgi İletişim Teknolojileri Bakanları 3. Toplantısı’na katılacak. Bakutel-2018 fuarı 7 Aralık’a kadar kapılarını ziyaretçilerine açık tutacak.
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