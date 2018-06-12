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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Ula’da 2 hektar alan yandı

Ula’da 2 hektar alan yandı

yanan sahadan detay görüntü

( MUĞLA )- Muğla’nın Ula ilçesi Karabörtlen mahallesinde iki yıl önce yanan sahada tekrar orman yangını çıktı. Yangının elektrik tellerinden çıktığı tahmin ediliyor. MUĞLA

Ormana Orman Yangını Helikopter Trol 


- Muğla’da çıkan orman yangınında 2 hektar alan yandı. Ula ilçesine bağlı Karabörtlen Mahallesi Akçay Mevkii'nde 2 yıl önce yanan sahanın hemen yanında çıkan yangın Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yerden ve havadan müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, saat 14.50’de yapılan ihbar sonrası yangın mahalline havadan 6 helikopter, bir amfibik yangın söndürme uçağı 14 arazöz ve 65 yangın söndürme işçisi söndürme çalışmalarına başladı.
Havadan helikopterler ve uçağın arka arkaya yaptığı sortiler sonrası yangın 16.15’te kontrol altına alındı. Yangın mahalline Ula İlçe Jandarma ekipleri ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede yangının çıkış noktasındaki elektrik tellerinin birbirine sürtmesi sonrası çıkan kıvılcımların ormana sıçradığı tahmin ediliyor.
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