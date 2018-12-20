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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ukraynalı Vieronika İslamiyet’i seçti, Elif adını aldı

Ukraynalı Vieronika İslamiyet’i seçti, Elif adını aldı

Baş Örtüsü Takarken Görüntüler

İslam İslamiyet Allah Şahit Genç Kadın 

-Kelime-i tevhit getirirken görüntüler
-İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın konuşması
-Sadettin Dündar'ın konuşması

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Yaklaşık 1 yıl önce internet üzerinden oynadığı oyun sayesinde tanıştığı Kütahyalı gençle evlilik hazırlığı yapan Ukrayna vatandaşı 22 yaşındaki Vieronika İhor, müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu ve "Elif" adını aldı. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın makamında gerçekleştirilen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, İhor'a Rusça olarak imanın ve İslam'ın şartları anlatıldıktan sonra Kelime-i Şehadet getiren İhor, şahitlerin huzurunda İslamiyet'i kabul ederek Müslüman oldu. Daha sonra edilen duanın ardından "Elif" ismini alan genç kadına ihtida belgesi takdim edildi. Müftü Hazırlar, İhor'u tebrik ederek, "Kardeşimiz özgür iradesiyle araştırarak İslamiyet’i tercih etmiş. Bu bizleri gerçekten çok mutlu etti. İnşallah İslam'ın şartlarının gerektirdiği şekilde yaşayan iyi bir Müslüman olur." diye konuştu.
İhor'un Türk nişanlısı Sadettin Dündar ise "Online oynadığımız bir oyunda tanıştık ve yaklaşık bir yıldan beri yine internet üzerinden görüşüyorduk. Müslüman olduğumu öğrenince İslamiyet'i araştırmaya başladı.
Daha sonra benimle evlenmek için Kütahya'ya geldi ve kendi rızasıyla İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu. İnşallah bizde yakın zamanda yapacağımız nikah ile dünya evine gireceğiz" dedi.

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