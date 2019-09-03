Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Ukrayna uyruklu kadının şüpheli ölümü

Ukrayna uyruklu kadının şüpheli ölümü

Olay yeri detay

Cinsel İlişki Şüpheli Ölüm Denetimli Serbestlik Fuhuş Cinayet 

-Trafo detay
-Emniyet detay
-Kadının fotoğrafı detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da bir kişi para karşılığında anlaştığı Ukrayna uyruklu kadın, cinsel ilişki sırasında hayatını kaybetti. Şüpheli hakkında ‘cinayet ve yağma’ suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre olay gece 02.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Sahil Antalya Yaşam Parkı varyant altındaki bir trafo arkasında meydana geldi. İddiaya göre Ö.T, Cumhuriyet Meydanı’ndaki bir mekanda tanıştığı Ukrayna Uyruklu Yulııa Bilehub (42)ile bir süre alkol alıp eğlendi. Ö.T, daha sonra 200 lira karşılığında cinsel ilişki için anlaştığı Bilehup ile Konyaaltı Varyant girişine geldi. Bölgeden geçen gece bekçilerine, taksiciler bir kadın ve erkeğin trafo arkasında fuhuş yaptığını ihbar etti. İhbar yerine giden bekçiler Ö.T ve kadına yerden kalkmalarını söyledi.

Bekçiler yerden kalkmayan kadının öldüğünü farketti. İhbarla bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi geldi. Gözaltına alınan Ö.T’nin üzerinden kadına ait saat, küpe ve yüzüğün çıktığı öğrenildi. Ö.T’nin ayrıca çeşitli suçlardan kaydının olduğu ve denetimli serbestlikten imza yükümlülüğünün olduğu belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen Ö.T'ye 'cinayet ve yağma' suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
Ö.T'nin ilk ifadesinde aşırı alkollü olduklarını ve kadının fenalaşıp hareketsiz kaldığını söylediği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın bakın nereden çıktı!Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın bakın nereden çıktı!
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Birkan'ın talibi gelin adayı da eskort çıktı!Birkan'ın talibi gelin adayı da eskort çıktı!
Fuhuştan yakalanan kadında hastalık çıktı!Fuhuştan yakalanan kadında hastalık çıktı!
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
Futbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferiFutbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı