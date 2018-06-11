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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ukrayna krizine çözüm arayışları - BERLİN

Ukrayna krizine çözüm arayışları - BERLİN

- DetaylarUkrayna krizine çözüm arayışları - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "Minsk sürecinde varılan anlaşmalara çoğu zaman uyulmadığını tespit ediyoruz. Sadece bu yıl binlerce kez ateşkes ihlal edildi" - "BM misyonu, barış sürecini yeniden canlandırabilir ve yeni bir çerçeve sunabilir"BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ukrayna'nın doğusundaki ihtilafta, Minsk sürecinde varılan anlaşmalara çoğu zaman uyulmadığını söyledi.

Maas, Almanya Dışişleri Bakanlığının Berlin ’deki konuk evi Villa Borsig’de Ukrayna krizini görüşmek amacıyla Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Dışişleri Bakanı Jean - Yves Le Drian ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile bir araya geldi.Görüşme öncesinde bir açıklama yapan Mass, Ukrayna’nın doğusundaki ihtilaf konusunda bir çözüm bulmak için burada Rusya, Ukrayna ve Fransa dışişleri bakanlarıyla 16 aydan sonra yeniden masaya oturmanın iyi olduğunu belirtti.
Mass, 4 yıldan beri devam eden bu ihtilafta 10 binden fazla kişinin öldüğünü ve 100 binlerce kişinin yurtlarından kaçmak zorunda kaldığına işaret ederek, "Minsk sürecinde varılan anlaşmalara çoğu zaman uyulmadığını tespit ediyoruz. Sadece bu yıl binlerce kez ateşkes ihlal edildi." dedi.
Ukrayna'daki krizi çözmek istediklerini belirten Maas, çözüm bulmak için yeniden görüşmelerin yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.
Maas, Ukrayna'nın doğusunda BM misyonunun konuşlandırılmasını da görüşeceklerini ifade ederek, "BM misyonu barış sürecini yeniden canlandırabilir ve yeni bir çerçeve sunabilir." değerlendirmesinde bulundu.BM misyonunun konuşlandırılmasını hem Rusya hem de Ukrayna tarafından daha önce prensip olarak memnuniyetle karşılandığını anımsatan Maas, ancak iki taraftaki beklentilerin çok farklı olduğunu belirtti.
Maas, Minsk sürecinde anlaşmaya varılan konuların BM misyonu yardımıyla uygulamaya konulabileceğine inandığını kaydetti.
Bakanlar daha sonra aile fotoğrafının çektirilmesinin ardından görüşmeye geçti.Ukrayna'da 2014'de Rus yanlısı yönetime karşı Batı yanlısı yönetimin iktidara gelmesinin ardından Rusya, Kırım'ı ilhak etmiş ve Ukrayna'nın doğusundaki Rus nüfusunun yoğun olduğu Donetsk ve Luhansk bölgesinde isyancılar yönetime karşı mücadele başlatmıştı. Krizi çözmek amacıyla yapılan müzakereler sonucunda ateşkesin sağlanması, ağır ve hafif silahların bırakılması ve esirlerin serbest bırakılmasını öngören Minsk Anlaşması yapılmış ancak yapılan ihlaller sonucu bir türlü ateşkes sağlanamamıştı.

Misyon Dışişleri Bakanları Müzakere Irak Barış Süreci 

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