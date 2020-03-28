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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ukrayna'dan gelen tır şoförleri, öğrenci yurduna yerleştirildi - ZONGULDAK

Ukrayna'dan gelen tır şoförleri, öğrenci yurduna yerleştirildi - ZONGULDAK

- Limanın genel planı - Limanda bekleyen polis ekipleri - Ro - Ro gemisinin limana yanaşmasıZONGULDAK (AA) - Ukrayna'dan Ro - Ro gemisiyle Zonguldak Limanı'na gelen tır şoförleri, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını önlemleri kapsamında Kozlu ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi. Zonguldak Limanı'ndaki gümrük sahasına Ro - Ro gemisiyle gelen 34 tır şoförü, sağlık kontrollerinin ardından minibüslerle karantina için boşaltılan yurda götürüldü.Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı şoförler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.Yurtta Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da destek sunacak.Öte yandan, 22 Mart'ta Ukrayna'dan Ro - Ro gemisiyle Zonguldak 'a gelen gemi mürettebatı ve tır şoförü 51 kişi de aynı yurda yerleştirilmişti.

Koronavirüs Karantina Tır Şoförü Polis Ekipleri Sosyolog 

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